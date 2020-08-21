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【恒指夜期】美團業績大勝預期偷步爆升4.5%　夜期急跌逾百點失守25000關（不斷更新）

即市財經 20:04 2020/08/21

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港股市況不斷更新

白宮首席經濟顧問庫德洛預期美國第3季和第4季經濟增長可達20%，美股昨日造好，帶動港股亦跟升，恒指全日計更漲322點，收報25113點，重返25000點大關。收市後美團 （03690） 公布大勝預期的業績報告，若美股市場氣氛同時配合，港股下周或能再升。

【限聚令延長】港府據悉9月中研放寬限聚令　全民檢測詳情料今公布

總商會：外國制裁、商業夥伴財困成最大挑戰　近半中小企憂最多撐半年

【香港經濟】破產宗數回落　7月破產呈請按月跌18%

【美團業績】美團點評績前升2%　料上季扭虧經調整盈利4000萬人幣

【大戶動向】人民幣回勇　中資股基金重新吸資近85億元

聯交所修訂售予專業投資者債券上市制度　規定買低發行1億元

即市走勢︰

【20：05】恒指夜期急跌114點，報24952點，失守25000關，低水158點。

【20：03】阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻科技集團夥同南洋商業銀行、寧德時代（深︰300750）等，於重慶市設立重慶螞蟻消費金融有限公司，涉資80億元人民幣。

【阿里巴巴】螞蟻集團夥寧德時代、南商銀等　成立重慶螞蟻消費金融公司

【19：20】恒指夜期報25041點，跌25點，低水73點。

【18：41】恒指夜期跌35點，報25031點，低水83點。

【18：30】華晨寶馬帶契、華晨中國純利逆市漲逾25%

【汽車股】華晨寶馬帶契、華晨中國純利逆市漲逾25%　預告下半年推首輛純電動車

【17：27】美團 （03690） 業績大勝預期，惟恒指夜期早段反彈力度不高，報25082點，升13點，低水32點。

【16：30】即月期指收報25069點，升391點或1.6%，低水45點。

【16：10】恒生指數收報25113點，升322點，收企25000點水平；國指收報10212點，升56點。主板成交1181億元。濠賭股造好，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾6%。美團點評 （03690） 績前升逾4%，股價再創新高。

【16：00】恒生指數U盤前升341點，報25132點。

【15：47】美團點評 （03690） 尾市升5%，高見246.6元創新高。美團點評將於收市後公布業績。

【15：36】濠賭股造好，金沙 （01928） 升幅擴大至7%，高見34.4元；銀娛 （00027） 升近6%，高見62.2元。

【15：25】港股於約300升幅上落，恒生指數升295點，報25087點。

【15：14】滙豐 （00005） 轉跌近0.2%，報33.6元。

【15：04】恒生指數升約335點，報25126點。

【15：00】上證升0.5%；深證升近1.2%；創業板指升1.7%。

【14：50】阿里巴巴 （09988） 再轉跌0.5%，報253.8元。

【大行報告】阿里績佳惟股價偏軟 大行指疫情有助電商發展

【14：41】友邦 （01299） 升4%；騰訊 （00700） 升2.5%；港交所 （00388） 升幅收窄至0.8%；滙豐 （00005） 升幅收窄至0.3%。

【14：26】九毛九 （09922） 升近4%，破頂高見17.2元；海底撈 （06862） 升逾1%，破頂高見45.45元。

【14：19】友邦 （01299） 升幅再擴大，股價升3.8%，高見75.25元。

【14：16】美團點評 （03690） 績前造好，股價午後曾高見245.6元創新高，最新報243.6元，升3.8%。

【14：14】香港視電 （01137） 升幅擴大至7%，破頂高見9.06元。

【14：14】大市午後午近300點。恒生指數升290點，報25081點。

【13：23】聯通 （00762） 續升3.1%，高見6.4元。中移動 （00941） 升近1%；中電信 （00728） 升0.4%。

【13：12】SOHO中國 （00410） 績後升幅收窄至0.4%。SOHO中國中期股東應佔溢利2.04億元人民幣，按年下跌63.9%。每股盈利0.04元，不派中期息。

【業績】SOHO中國半年少賺近64%　不派中期息

【13：11】龍光集團  （03380） 升1.7%，高見14.5元。龍光中期純利61.58億元人民幣，按年增加兩成，擬分派中期息每股43仙，按年增派約13%。

【業績】龍光集團中期純利按年增2成 增派中期息至43仙

【13：10】雅居樂  （03383） 績後升逾2%，高見10.4元。雅居樂上半年純利升1%至51.27億元人民幣，每股盈利1.321元人民幣，派中期息50仙。

雅居樂半年核心利潤升36%　中期息減17%至50仙

【13：03】友邦 （01299） 升幅擴大至3%，高見74.5元。

【13：00】恒生指數午後初段升約335點，報25127點。

【12：00】恒生指數半日升309點，中午收報25100點。國指半日升81點，中午收報10237點。主板成交656億元。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 升約2.6%領市。阿里巴巴 （09988） 績後低開倒升0.9%，美團點評 （03690） 績前升3.2%再創新高，小米 （01810） 破頂後倒跌1.4%。

【11：45】恒生指數中午收市前升約345點，報25138點。

【11：36】騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 帶領大市。騰訊 （00700） 最新升2.8%，報522元；友邦 （01299） 反彈2.5%，報73.9元，兩股貢獻大市近140點。

【11：30】內地股市半日向上，上證升近0.8%；深證升1.5%；創業板指升2%。

【11：26】本港地產股向上，其中恒地 （00012） 績後升3%，新地 （00016） 、新世界 （00017） 升逾1%；信置 （00083） 升逾2%；長實 （01113） 升近0.5%。

【業績】恒地半年基礎盈利減少23%息維持0.5元　下半年推售5個住宅項目

【11：23】港股升幅擴大至逾300點。恒生指數升314點，報25106點。騰訊 （00700） 升幅擴大至近3%，高見523元。

【11：21】銀娛 （00027） 升幅擴至逾5%，高見61.8元；金沙 （01928） 升逾4%，高見33.85元。澳門7月入境旅客74,006人次，按年跌逾9成，惟按月升2.3倍。

【澳門疫情】澳門7月入境旅客按月增2倍　金沙銀娛升幅冠藍籌

【11：02】港交所 （00388） 升1.3%，高見376元；阿里巴巴 （09988） 升0.6%，高見256.6元。消息指螞蟻集團將在數周內提IPO申請。

【11：00】騰訊 （00700） 升幅擴大至2.3%，高見520元。恒生指數升約250點，報25042點。

【10：59】小米 （01810） 破頂高見18.62元，股價倒跌1%，低見17.98元。

【10：54】港股升約200點。恒生指數升205點，報24997點，試上25000點水平。

【10：52】港交所 （00388） 升近0.9%，高見376元。阿里巴巴 （09988） 倒升0.3%。報道指螞蟻集團雙重上市計劃的目標估值為2250億美元，計劃在香港、上海兩地IPO融資300億美元，最早於10月份完成兩地上市，將在數周內提交IPO申請。

【螞蟻IPO】傳螞蟻集團上市目標估值2250億美元　擬滬港集資300億美元

【10：47】手機孖寶逆市向下，舜宇 （02382） 跌逾3%，低見121.1元；瑞聲 （02018） 亦跌逾3%，低見53.2元。

【5G時代】蘋果控制 iPhone成本　零件供應商未必受惠5G？

【10：33】報道指政府9月中才考慮是否可放寬限聚令等社交距離措施，港視 （01137） 升逾4%，破頂高見8.85元。

【限聚令延長】港視再破頂升逾4%　傳9月中才考慮放寬社交距離措施

【10：30】神州租車 （00699） 轉跌逾6%，低見2.42元。

【10：27】平安好醫生 （01833） 跌幅擴大至逾9%，低見104元。

【10：17】濠賭股好，其中藍籌股銀娛 （00027） 升4%，高見61元；金沙 （01928） 升2%，高見32.75元。

【09：56】港交所 （00388） 升0.8%，高見376元。據MSCI披露，目前在新交所上掛牌的MSCI亞洲指數期貨，除了新加坡的指數期貨外，其餘將於明年2月1日在新交所上除牌，意味大部分產品將轉場至港交所交易。

新交所與MSCI 2月「分手」改與富時羅素合作　亞洲期貨轉場港交所（第二版）

【09：53】騰訊 （00700） 股價造好，升1.8%，高見517元。成都市與騰訊簽署協議，「新文創和智慧城市」戰略合作正式開啟，落地成都的騰訊新文創總部項目總投資將達到50億元人民幣，未來將重點發展游戲、電競、動漫、視頻、文旅等新文創業務。

【騰訊股價】騰訊升近2%　成都設立新文創總部

【09：46】美團點評 （03690） 績前升4%，高見244.6元創上市新高。京東 （09618） 升逾3%，高見289.4元創新高。小米 （01810） 升逾1%，破頂高見18.62元。

【09：42】阿里巴巴 （09988） 股價績後低開逾1%回穩倒升，高見255.2元。

【09：40】京信通信  （02342） 績後挫逾8%，低見3.21元。京信通信半年收入22.38億元，按年跌18.6%，純利0.53億元，按年跌35.4%。每股盈利2.09仙，去年同期為3.35仙；中期息0.7仙。

【業績】京信通信半年純利跌35.4% 將加強與鐵塔合作關係

【09：38】允升國際 （01315） 股價復牌後跌23%，低見0.126元，成交3.7萬元。股份自2018年12月3日起暫停買賣。由於所有復牌條件已獲達成，集團今早復牌。

【09：35】平安好醫生  （01833） 績後挫半成，低見110.2元。平安好醫生上半年虧損收窄22.1%至2.1億元人民幣。

【業績】平安好醫生上半年虧損收窄22% 無正面回應明年能否扭虧（第二版）

【09：32】港股早段升幅略為收窄，恒生指數升近135點，報24926點。

【09：30】小米 （01810） 連升第8日股價再破頂，小米股價升2%，破頂高見18.58元。

【09：28】神州租車  （00699） 高開2.7%，開報2.67元，此前澄清並無與MBK就任何私有化交易進行商討。

【09：27】金蝶國際配股，股價低開5.2%，開報18.28元，成交1482.5萬元。

【09：20】恒生指數高開215點，開報25007點。阿里巴巴 （09988） 績後跌近1.3%，開報251.8元，美團點評 （03690） 績前升2.2%，開報239.8元。

【09：16】人民幣中間價報6.9107，上調167點子。

【09：13】即月期指開報24900點，升222點。

【09：07】人行將進行1500億元人民幣7天期逆回購，500億元人民幣14天期逆回購，淨投放500億元人民幣。

【08：43】阿里巴巴 （09988） 美股跌1.1%，收報257.97美元。阿里巴巴上季收入按年升34%至1537.5億元人民幣，Non-GAAP（非公認會計準則）盈利按年升28%至394.7億元人民幣，勝預期。

【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整盈利按年升28%勝預期　美股收市較港低2.5%（第二版）

【08：35】恒指黑期升約163點，報24932點。道指期貨升105點，報27774點。

【08：22】美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）對經濟看法仍然樂觀。庫德洛預期，美國第3季及第4季的經濟增長，將達到20%或更高。

庫德洛︰美國今明兩季經濟料增長20%或更高

【07：55】金蝶國際  （00268）  宣布配股，金蝶國際公布，配售1.33億新股，配售股份數目佔經擴大已發行股本約3.85%。配售價每股17.82元，相當於上日收市價19.28元折讓7.6%。

【配股潮】金蝶國際折讓7.6%配股　淨籌23.53億元

【07：45】神州租車  （00699）  發澄清公告，注意到媒體報導提及公司擬私有化的談判已由私募基金安博凱（MBK Partners）進行協調，而MBK目前正與北京汽車集團有限公司就此進行商討。神州租車澄清，公司並無與MBK就任何私有化交易進行商討。

神州租車︰並無與私募基金MBK就任何私有化交易進行商討

安博凱牽頭財團傳向神州租車提私有化　每股作價料至少3.1元

【07：30】道指早段最多曾跌166點，其後反覆回穩，收報27739點，升46點；標指收報3385點，升10點；納指收報11264點，升118點或1.1%。

港股ADR收報24916點，升124點或0.5%。恒指夜期收市升174點，收報24852點，高水61點。

道指升46點港股ADR升124點　紐約期金跌1.2%

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責任編輯︰梁浩碩

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