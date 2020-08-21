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【疫情焦點】全球累計逾2287萬確診　美國累計574萬

即市財經 08:26 2020/08/21

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【疫情焦點】全球累計逾2287萬確診　美國累計574萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月21日早上8時15分，全球累計22,871,672宗新冠肺炎確診病例，較上日增加127,745 宗。累計796,599死亡個案，較上日增加2,980宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 32,453 5,745,057 177,364
意大利 0 256,118 35,418
西班牙 0 387,985 28,813
法國 0 256,534 30,480
德國 734 231,292 9,324
中國 11 84,912 4,634
香港 0 4,605（確診/疑似） 75

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

疫情 德國 意大利 法國 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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