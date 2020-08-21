【疫情焦點】全球累計逾2287萬確診　美國累計574萬

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日本據報下月放寬入境限制 居住身份人士可入境
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月21日早上8時15分，全球累計22,871,672宗新冠肺炎確診病例，較上日增加127,745 宗。累計796,599死亡個案，較上日增加2,980宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|32,453
|5,745,057
|177,364
|意大利
|0
|256,118
|35,418
|西班牙
|0
|387,985
|28,813
|法國
|0
|256,534
|30,480
|德國
|734
|231,292
|9,324
|中國
|11
|84,912
|4,634
|香港
|0
|4,605（確診/疑似）
|75
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩