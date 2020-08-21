神州租車轉跌近4%　澄清並無與MBK就私有化交易進行商討

▲ 神州租車︰並無與私募基金MBK就任何私有化交易進行商討

神州租車 （00699） 發澄清公告，神州租車表示，注意到媒體報導提及公司擬私有化的談判已由私募基金安博凱（MBK Partners）進行協調，而MBK目前正與北京汽車集團有限公司就此進行商討。神州租車澄清，公司並無與MBK就任何私有化交易進行商討。由於公司並無參與相關商討，故無法就MBK與其他第三方的商討發表任何意見。

神州租車高開2.7%，開報2.67元，其後股價轉跌逾6%，低見2.42元，半日跌3.9%，中午收報2.5元，成交2553萬元。

《路透》日前引述消息人報道，私募基金安博凱（MBK Partners）牽頭的一個財團，正磋商將神州租車私有化的事宜。消息指，該財團計劃以每股3.1元以上的價格向神州租車提私有化。消息指，MBK牽頭的、包括博裕資本在內的財團已經與北汽集團進行洽商。

安博凱牽頭財團傳向神州租車提私有化 每股作價料至少3.1元

神州優車股東會通過轉讓神州租車股份予北汽 將退出神州租車

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱



8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情



責任編輯︰梁浩碩