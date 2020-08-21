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道指升46點港股ADR升124點　紐約期金跌1.2%

即市財經 07:33 2020/08/21

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道指升46點港股ADR升124點　紐約期金跌1.2%

道指升46點
美股先跌後回升，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）對經濟看法仍樂觀，預期美國第三和第四季經濟增長可達20%，道指早段最多曾跌166點，其後反覆回穩，收報27739點，升46點；標指收報3385點，升10點；納指收報11264點，升118點或1.1%。

港股ADR升124點
港股ADR收報24916點，升124點或0.5%。恒指夜期收市升174點，收報24852點，高水61點。

紐約期油跌0.8%
原油價格下跌，美國上周新申領失業救濟人數重返100萬以上，經濟復甦緩慢，紐約期油收報42.58美元，跌0.35美元或0.8%。布蘭特期油收報44.9美元，跌0.47美元或1%。

美滙指數跌近0.2%
美股上升，降低美元避險需求，美滙指數回軟，報92.74，跌近0.2%。歐元兌美元報1.1866；美元兌日圓報105.74。

美國10年期債息報0.65厘。

紐約期金跌1.2%
金價下跌，紐約期金收報1946.5美元，跌1.2%。現貨金迟1949美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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