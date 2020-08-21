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【美股收市】蘋果特斯拉齊破頂 納指新高 道指倒升46點

即市財經 04:16 2020/08/21

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雖然美國就業數據欠佳，但白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)對經濟看法仍樂觀，美股受惠於科技股升勢，3大指數先跌後回升，蘋果和特斯拉齊新高，納指創收市新高。
美國上周新申領失業救濟人數重返100萬以上，加上聯儲局7月議息會議紀錄形容經濟前景轉差，拖累道指早段最多曾跌166點，其後反覆回穩，收報27739點，升46點；標指收報3385點，升10點；納指收報11264點，升118點或1.1%。

庫德洛預期美國第三和第四季經濟增長可達20%， 樂觀預測有助美股氣氛改善，科技股帶頭發力。

蘋果公司（美︰AAPL）將於8月31日進行股份1拆4，股價再創新高，收報473.1美元，升2.2%。電動車公司Tesla（美︰TSLA）自上周宣布股份1拆5以來股價大漲，周四漲6.6％， 突破2000美元。亞馬遜、Facebook分別收漲1.1%和2.4%；Netflix則升2.76%。

美國醫療保健公司強生（美︰JNJ）表示，準備於9月開始第三期臨床試驗，將在美國和其他國家的近180個地點，招募多達6萬名健康成年人參與。該公司表示，最快有望在2021年推出疫苗。強生股價升0.7%。

金價連續第二天急跌。紐約12月期金收市跌23.8美元或1.2%，報1946.5美元。現貨金則反覆回穩。

美國就業數據欠佳，拖累油價回落。紐約期油收市跌0.8%，報42.58美元。倫敦布蘭特期油跌1%，報44.9美元。

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 蘋果（Apple，美：AAPL） 金價 美股 庫德洛 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 白宮 美國聯儲局

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