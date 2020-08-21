【樓市故事】疫情下小朋友冇得去會所「放電」﹖ 霸氣外籍爸媽花6.1萬 租連泳池花園洋房比仔女

新冠肺炎疫情自今年初爆發以來，一眾小朋友、「學生哥」未能回校上課多月，雖然中、小學及幼稚園K3生曾一度復課個多月，不過一個多月前疫情出現第三波爆發，小朋友惟有再留在家避疫。

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中原地產高級分行經理唐啟樂表示，一個外籍家庭原於東涌區租住物業，但疫情下屋苑會所只作有限度開放，該對父母見現時子女不用上學，可以「放電」的地方不夠，又見近期大單位租金有所調整，而本身租住的單位租約已踏入「生約期」，因此決定另找新居所。

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最後該對外籍父母見到昇薈單號洋房設有面積約1,481平方呎的大花園，更附設私家泳池，並享清靜內園景致，即跟業主洽租。業主於今年初時原將洋房以7.2萬元連車位放租，年中落價至6.7萬元，最後業主決定以6.1萬元不連車位租出，劈租幅度達15%，該該對外籍父母即快速拍扳租入上述洋房。上述洋房實用面積2,507平方呎，間隔為4房雙套房連工人套房間隔，平均實用呎租約24.3元。

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唐啟樂指，東涌區內洋房一直深得外籍機師及航空公司高層歡心，但碰上疫情，不少機組人員收入受影響，租務需求減少。上址業主見物業放租期間不乏租客睇樓，但遲遲未能租出，因將離港工作，故大幅減價租出單位。

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記者：陳詠妍