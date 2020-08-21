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【Tesla股價】Tesla突破2000美元關 分拆前股價再創新高

即市財經 01:23 2020/08/21

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Tesla股價突破2000美元大關。

美國電動車公司Tesla（美︰TSLA）自上周宣布股份「1拆5」以來股價大漲。 該公司股價周四（21日）上漲超過6％，一度觸及2000美元，再創歷史新高該股周三下跌，在此期間連續五個交易日上漲，漲幅達37％。

Tesla拆細股份將於8月31日生效，公司8月28日收市後向股東名冊上股東，分派4股普通股。8月31日按分拆後基礎交易。按照每股2000美元的價格計算，分拆後的Tesla每股為400美元（3120港元）。

據外媒報道，Tesla的電動車「Model 3」在疫情下銷售強勁，日本Panasonic計劃加大Tesla車用電池的產能，料耗資百億日增加生產線。

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編輯︰侯景成

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 經濟

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