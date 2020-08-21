【美股焦點】強生9月開始大規模新冠疫苗測試 最快2021年面世

▲ 強生計劃在9月份開始大規模新冠肺炎疫苗測試。

美國醫療保健公司強生（美︰JNJ）表示，正準備於9月開始第三期臨床試驗，將在美國和其他國家的近180個地點招募多達6萬名18歲及以上健康成年人，作為參與者。該公司表示，最快有望在2021年推出疫苗。強生股價升0.35%，報150.91美元。

根據試驗的細節，將隨機選擇參與者以接受一定劑量疫苗或安慰劑，這將確定疫苗是否安全有效。試驗者將被研究人員跟踪超過兩年。強生發言人Jake Sargent表示，第三階段臨床測試計劃旨在盡可能擴大規模，料將包括多達6萬名參與者，並將在疫情頻率很高的地方進行。 強生正在使用流行病學和模型數據來預測和計劃研究應該在哪裡進行，並希望很快完成。

根據世界衛生組織的數據，截至周四（20日） ， 全球正在開發160多種新冠肺炎疫苗 ，其中至少30種已經在臨床試驗中。

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編輯︰侯景成