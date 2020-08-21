【班農被捕】班農否認詐騙獲保釋 特朗普劃清界線：對其籌款活動一無所知（第二版）

美國總統特朗普前高級顧問班農（Stephen Bannon）被指在一個為美墨邊境圍牆籌款運動中，涉嫌詐騙而被捕，面臨最多40年監禁。班農否認控罪，准以共675萬美元現金及財產保釋。

對於舊部被捕，特朗普亦企圖與其劃清界線，表明對班農的籌款活動「一無所知」。據《紐約時報》報道，特朗普在被問及前顧問班農被捕一事時表示：「我感覺非常糟糕。我已經有很長一段時間沒有和他打交道了。我根本沒有和他打過交道，對這個項目（築邊境牆籌款）一無所知。對班農先生來說，這是很悲傷的事情，也很意外。」

美國紐約南區檢察官辦公室表示，前特朗普政治顧問班農和其他三人被捕，被指控詐騙了數十萬為私人邊境牆（We Build the Wall）募捐活動捐款的捐贈者，該網上活動籌集了超過2,500萬美元，班農涉嫌從中挪取超過100萬美元，部分用於個人開支。檢察官認為，四人利用虛假發票及戶口，去掩飾犯罪行為，涉嫌詐騙幾十萬名捐贈者。

涉人的四人各被控一項串謀電訊詐騙及申謀洗錢罪，兩項分別最高可判處20年監禁。

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責任編輯：李勝君

▲ 特朗普（右）表示，對班農（左一）的籌款活動一無所知。（法新社圖片）