【渴望一切頭頭是道@iM網欄】植髮與生髮的分別？　詳解FUT及FUE植髮方法！

上次寫關於植髪的文章後，很多朋友都問我，植髮與生髮有甚麼分別！相信很多人仍然分不清植髮和生髮兩種服務。前者是手術，後者則屬於保養的一種；不論坊間各種生髮療程如何聲稱有效，但個人認為，若果未能在脫髮地方永久長出真正健康的頭髮，其實也只屬於保養療程。嚴格來說，世上沒有人能保證你做了生髮療程後，脫髮的地方一定會有頭髮生出來、生多少條頭髮、生了後要多少時間，才可以變得又粗又強壯。

相反，植髮的效果會比較實在。你在取髮區抽取了多少個毛囊放到植髮區，再差的醫生操作也會有50%以上植入的毛囊是能存活及生長出頭髮的；因此花多少錢植多少量，能生出多少頭髮，大家心中多少也能有個譜。哪有沒有醫生的植髮個案會比50%存活率還低？筆者不敢肯定沒有，但植髮手術始終是一門功夫技術，如果有醫生的技術如此不濟，相信在現今資訊流通的年代，恐怕不能以此手藝執業維生多久。然而，現今一般植髮的存活率一般都頗理想，但究竟是70％還是90％，就要看是用甚麼方法、儀器或工具。

現今植髮方法主要是分為FUT及FUE兩種。FUT 俗稱切頭皮；做法是從頭後枕的取髮區，割出一條連毛囊的頭皮，再在顯微鏡下用刀切割出一個個毛囊，之後再種植到植髮區。此方法由於取髮時不用逐株毛囊去取，較節省醫生時間，所以較便宜，但卻會在取髮區留下較大的疤痕，如將來再有需要做第二次植髮時會有一定影響。FUE跟前者相比，是在取髮區一株株地取，好處是傷口較細、不會留下長長的疤痕、癒合快、術後疼痛感低，但缺點是手術時間較長及費用較高。

近年流行的植髮機器人便是屬於FUE方法，但由於是全自動操作，因可為醫生省去較多時間而較一般FUE便宜。話雖如此，機器人植髮的局限性太大：一、無法判斷抽發髮株的毛髮數，比如一根頭髮和兩根頭髮的髮株分別等。 二、無法判斷毛髮的生長方向,所以取發時切斷率較高，浪費了已碩果僅存的毛囊。 三、無法均勻的取髮。簡單點說，每個人的頭皮硬度不同,取髮等過程完全需要醫生的手感來判斷，機器人無法因人而異進行取髮和種髮，存活率也因而無法保障。植髮和剪髮一樣，是應該個性化的，是一種由醫生和護士的手工操作來掌控的；對於我們用手藝搵食及追求完美的人，就很明白這個分別！

筆者最終決定把Ilandtower-clinic這日本植髮醫院帶來香港開他們第一間海外分院，原因很簡單，就是日本人做事的仔細和謹慎。以上所提及能影響植髮效果的種種因素，這班日本專家，在不停的臨床個案及術後效果的啟發下，自家研發並製造出相應的儀器和工具去增加植髮的存活率達到至少95%。這令他們在日本當地市場上佔有率高達65%；有40%是直接他們品牌旗下，另外35%則是由一些在他們集團內效力了一定年數而自立門戶的，他們也會送這些醫生一部自家儀器去支持其業務（很正宗日本師徒精神！）。面對一個這樣對技術有要求，有人情味的品牌，筆者很難不身痕拉他們合作。

當然，日本人做事謹慎，亦令小弟花了差不多一年時間，不斷造訪和多次的細節商討，才能真正打動他們去踏出日本，開設第一間海外分院！他們自今年3月已完成所有香港醫護在日本當地的培訓，日本的細緻加上香港的醫療專業，我覺得是一個無敵的超級組合。過去4個月在香港本地的試業，也讓我感到過去一年的努力及選擇是沒有白費的。

當然，以上所有關於植髪的知識，都是跟他們合作從學習得來的。假如你們真的是有興趣植髪，必須要詢問清楚你的植髪醫生才好啊！

作者_亂髮隨筆簡介 細個讀不成書，聽阿媽話學門手藝，將來點都搵到食。從學師仔到開一間細細髮型屋，發展到今天商業，藝術，美容養生於一身，中間過程堪過關斬將，身心磨練。

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