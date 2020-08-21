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【大碼盤出擊】超級豪宅呎價5萬有價有市 緹山連錄3成交 發展商即袋2.5億元

股樓投資 10:02 2020/08/21

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自本港於上月中開始爆發第三波疫情以來，過去一個多月二手市場盡現減價成交，惟一手市場未見有減價傾銷情況，市場更屢錄超級豪宅的大額成交個案，當中嘉里（00683）旗下龍駒道緹山一周內連錄3宗分層單位的成交；而信和置業（00083）及中電（00002）合作發展的多利山嘉道理道24A號的ST. GEORGE'S MANSIONS也於本月錄得2宗成交，兩盤的平均呎價也高逾5萬元。

嘉里建設宣布，位於龍駒道9 號的低密度豪宅項目緹山，於一個星期內連錄3宗分層單位成交。最新成交單位為緹山2座6樓B室，實用面積1,699 平方呎，屬3房連套房，另加2個工作間設計，剛以8,500萬元成交，平均實用呎價約5萬元。連同本周初成交之2座5樓A室及2座5樓B室，項目於不足一周內已錄得3宗成交，涉及成交金額逾港元2.54億元。

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嘉里發展執行董事朱葉培先生表示：「緹山連環錄得 3 宗分層成交個案，3個單位均位處高層，反映市場對分層豪宅物業需求甚殷，集團對項目極具信心，未來將繼續推出單位以回應市場需求。」


有「九龍版Mount Nicholson」之稱的緹山，位處於九龍筆架山的高處，單位可俯瞰九龍區的壯麗景致，私隠度也高。整個緹山僅提供45 伙，包括5 座別墅、14 間獨立洋房及26 間分層大宅。5 座別墅實用面積由5,128 平方呎起，間隔由四套房至五套房，14 間洋房實用面積則介乎2,846 至2,876 平方呎，間隔為四房三套房設計，每戶均設有升降機及私人停車庫。

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緹山於上月也於一個星期內錄得3宗成交，其中10號屋於7月底以1.58億元沽出，洋房設兩層，另附地庫及天台，實用面積2,846方呎，花園及天台面積1,025及941方呎；設私人停車庫，四房三套房間隔，呎價55,517元。另外兩宗成交為11號洋房及2座6樓A室分層單位。

另一個九龍區的超級豪宅項目，由信和及中電發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，本月也連錄兩宗大額成交，最近成交為1座16樓A室，面積2,140平方呎，屬4房大宅間隔，以1.15億元成交，呎價53,738元，成交價創項目新高；單位盡覽加多利山翠綠及洋房群景觀，另設私人電梯大堂，私隱度極高。該盤於本月初也以招標形式沽出第2座 9樓A單位(連車位)，成交價8,600萬元，單位實用面積1,870平方呎，成交呎價45,989元。

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大碼豪宅新盤有價有市，發展商也趁機推出豪宅項目。其中由資本策略（00497）牽頭發展的渣甸山皇第，發展商剛新推一伙複式戶，於周日（23日）上午10時至11時招標，單位為10、11樓A室，實用面積2846方呎。皇第今年1月至今累售6伙，估計套現近12億元，該盤於今年5月曾錄得呎價高見7.8萬元的成交。


此外，南豐及豐資源發展的深水灣徑8號，日前也以招標形式加推第2座8樓D室，實用面積2,865平方呎，將於下周一（24日）上午10時至11時招標。該項目2018年底推售至今，已累沽約10伙，每一伙成交價都超過2億元，呎價由60,000元起步。

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該盤於6月時2座6樓D室單位錄得成交，實用面積為2,865平方呎，售價約為1.75億元，呎價61,082元。項目另一個特色單位1座花園B單位，實用面積7,658方呎，去年4月以6.0544億元售出，實用呎價達80,000元，創下亞洲分層住宅的成交額新高。

 

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記者：陳詠妍

 

招標 一手市場 發展商 豪宅 疫情 信和 南豐 嘉里 資本策略 皇第

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