【郵輪股】雲頂香港停向債權人還款 復牌後股價挫近4成

▲ 雲頂香港宣布，暫停向財務債權人付款。

雲頂香港 （00678） 周四復牌後股價全日跌37.5%，收報0.3元。雲頂香港早前公告，尚未就某些船舶建造資金而支付共約370萬歐元的若干費用，構成違約事件，並預期暫停所有向財務債權人付款而可能發生違約事件，擬邀請所有財務債權人參加會議，並提供金融債務重組及再融資方案。

雲頂香港表示，2019新型冠狀病毒病疫情令全球出現停航。鑒於形勢持續不明朗，將繼續對集團的財務狀況及經營業績造成重大影響。集團已採取多項降低成本及節約現金的措施，以減輕其經營收入受損的影響。

此外，公司已授權若干金融機構作為籌資顧問，為集團安排籌集資金活動。 籌資顧問於8月19日向公司董事會提交一份就集資活動感興趣的人士的報告。董事會已獲告知，集團及潛在興趣投資者將需要更多時間以評估向集團提供的額外資金，目前集資活動仍未有確定性的結果。

由於集資活動可會或可不會完成，故經小心諮詢其法律及財務顧問後，為盡可能保留更多集團的流動資金及履行董事會的受信責任，並公平公正地對待其所有財務債權人，雲頂香港應暫停向財務債權人作出所有付款（包括利息及租船費）。餘下可用現金將預留用作維持集團經營的重要服務，同時將竭力就集團目前的金融債務協商整體債務重組解決方案，並繼續與獲籌資顧問確認的興趣投資者聯繫。

花旗︰集團聲譽受到些許傷害

花旗在報告中表示，雲頂集團的聲譽受到些許傷害，因集團主席林國泰是雲頂香港和集團其他公司的共同資助人。然而，花旗不認為這會導致雲頂香港其他公司交叉違約。

雲頂有限公司在拉斯維加斯和新加坡經營賭場和度假村。隨著各國實施封鎖，其不得不縮減業務，而在幾艘船成為疫情爆發地之後，消費者也都放棄航行。該集團於1965年在馬來西亞成立，還涉足房地產、種植園和能源行業以及生命科學領域。

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編輯︰侯景成