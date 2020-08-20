  • 29°C
香港時間 : 2020821日 (五) 00:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【手機股業績】通達半年少賺9成　毛利率跌至15.2%

即市財經 23:26 2020/08/20

分享：

圖為通達集團業席王阿南

通達集團 （00698） 公布業績，截至6月30日止半年，營業額39.9億元，按年升2.1%，純利2902.5萬元，按年跌90.8%，不派中期股息。通達指出，純利大跌主要是由於毛利減少，並錄得自滙兌差額的淨虧損。

通達的毛利下跌26.5%，至6.07億元，毛利率為15.2%，按年減少5.9個百分點，毛利率下跌主要是由於產品面對激烈競爭，疫情亦令到集團預期的產品升級順延。

通達的收入方面，主要包括各類手機外殼、防水╱防塵╱防震（「三防」）精密零部件、精密模內鑲嵌配件及精密橡膠壓模零部件。該營業額按年升10.3%至31.49億元，佔集團總營業額78.9%。

佔營業額6.7%的智能電器外殼，銷售跌21.7%；佔收入7.3%的家居及體育用品，銷售跌11.5%；網通設備及其他收入跌26%，佔營業額7.1%。

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱：https：//bit.ly/31gUZbZ

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

相關文章：

【業績】一文看清企業業績 通達集團首季營業額跌1.5%

【通達業績】通達集團去年少賺26% 末期息大削94%至0.05仙

記者：譚志偉

香港股票 業績公布 純利 營業額 通達集團（00698）

上一篇文章

【郵輪股】雲頂香港停向債權人還款 復牌後股價挫近4成

下一篇文章

【阿里巴巴業績】阿里巴巴季績透示螞蟻集團財務　單季少賺4成至91億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【颱風海高斯】天文台改發3號風球　港股下午1時30分復市 （附開市時間表）
【颱風海高斯】天文台改發3號風球　港股下午1時30分復市 （附開市時間表）
金管局突放寬非住宅物業按揭成數至5成　明日生效
金管局突放寬非住宅物業按揭成數至5成　明日生效
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【恒指夜期】8號風球掛起夜期提早收市　跌86點低水112點　若明早7時前未解除交易將受影響（不斷更新）
【恒指夜期】8號風球掛起夜期提早收市　跌86點低水112點　若明早7時前未解除交易將受影響（不斷更新）
【恒指夜期】美正式終止與港引渡協議　恒指夜期跌20點（不斷更新）
【恒指夜期】美正式終止與港引渡協議　恒指夜期跌20點（不斷更新）