【手機股業績】通達半年少賺9成　毛利率跌至15.2%

▲ 圖為通達集團業席王阿南

通達集團 （00698） 公布業績，截至6月30日止半年，營業額39.9億元，按年升2.1%，純利2902.5萬元，按年跌90.8%，不派中期股息。通達指出，純利大跌主要是由於毛利減少，並錄得自滙兌差額的淨虧損。

通達的毛利下跌26.5%，至6.07億元，毛利率為15.2%，按年減少5.9個百分點，毛利率下跌主要是由於產品面對激烈競爭，疫情亦令到集團預期的產品升級順延。

通達的收入方面，主要包括各類手機外殼、防水╱防塵╱防震（「三防」）精密零部件、精密模內鑲嵌配件及精密橡膠壓模零部件。該營業額按年升10.3%至31.49億元，佔集團總營業額78.9%。

佔營業額6.7%的智能電器外殼，銷售跌21.7%；佔收入7.3%的家居及體育用品，銷售跌11.5%；網通設備及其他收入跌26%，佔營業額7.1%。

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記者：譚志偉