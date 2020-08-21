【一文業績】中石化冠德純利16%派息不變　一文看清企業業績

▲ 一文看清8月20日業績

今日多間公司公布中期業績，本網整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為8月20日（周四）公布的重要企業營運數據/業績：

復銳醫療科技 （01696） 公布，錄得股東應佔溢利550萬元（美元，下同），按年減少58%；每股盈利1.24仙，不派中期息。

中期業績通告

通達集團 （00698） 公布業績，截至6月30日止半年，營業額39.9億元，按年升2.1%，純利2902.5萬元，按年跌90.8%，不派中期股息

中期業績通告

中石化冠德 （00934） 純利按年倒退16%至6.1億元人民幣，每股派中期息8仙， 維持去年水平。

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中集安瑞科 （03899） 股東應佔溢利按年倒退43.6%至2.2億元人民幣。

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弘陽服務 （01971） 純利為2330萬元（人民幣，下同），按年增加2.6%；剔除上市費用1860萬元，經調整純利3730萬元，較去年同期增加 64.3%。

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錦州銀行 （00416） 上半年轉虧為盈，由去年虧損8.7億元（人民幣，下同）變成錄得4.1億元盈利。

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安莉芳 （01388） 轉盈為虧，錄得虧損3871萬元，同時取消派發中期息。

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美的置業 （03990） 核心淨利潤為23.6億元（人民幣，下同），按年增加24.7%；純利為20.2億元，升14.4%

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摩比發展 （00947） 上半年擁有人應佔利潤約為1,491萬元人民幣，增加約7.1%。

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銀城生活服務 （01922） 上半年純利2953.6萬元人民幣，按年增1.8倍；物業管理服務的合約建築面積約為36.1%

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阿里巴巴 （09988） 上季收入按年升34%至1537.5億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）盈利按年升28%至394.7億元，勝預期。

【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整盈利按年升28%勝預期 美股較港低1.9%（第二版）

友邦 （01299） 公布半年業績，上半年新業務價值跌37%至14.1億美元，較市場預期差，派息則增加5%至每股35港仙。

【友邦業績】友邦上半年新業務價值跌37%遜預期 管理層：下半年樂觀（第三版）

平安好醫生 （01833） 上半年虧損收窄22.1%至2.1億元（人民幣，下同）；收入則增20.9%至27.5億元

【業績】平安好醫生上半年虧損收窄22% 無正面回應明年能否扭虧（第二版）

東亞銀行 （00023） 公布業績，受惠於上半年內地減值損失大幅減少，中期盈利按年大增53%至15.32億元，同時宣派中期息每股0.16元，按年增加約45%。

【東亞業績】東亞中國虧損收窄至4.7億元 李民斌：料不久可扭虧為盈

新奧能源 （02688） 上半年純利下降19.9%至26.93億元（人民幣，下同），撇除商品衍生合同已變現結算及購股權攤銷的核心利潤則增長13.8%至31.12億元。集團不派中期息。

【業績】新奧半年核心利潤升13.8%不派息 天然氣零售及批發毛利率均上升

中銀航空租賃 （02588） 公布截至6月底止半年業績，經營收入及其他收入10.35億美元（美元‧下同），按年升11.2%，純利3.23億元，按年升0.62%。每股盈利47美仙，派中期息13.98美仙，較上年同期派13.88美仙微增。期內，資產總額為226億元，按年增加14%。

【業績】中銀航空租賃半年純利升0.62% 上半年共交付23架飛機

恒基地產 （00012） 上半年基礎盈利減少23%至51.82億元；集團投資物業及發展中投資物業經重估後錄得公允價值虧損23.48億元，導致純利大減62%至28.34億元

【業績】恒地半年基礎盈利減少23%息維持0.5元 下半年推售5個住宅項目

經營九巴等巴士業務的載通國際 （00062） 上半年轉蝕5180萬元，去年同期錄得盈利3億元，不派中期息，去年中期則派0.3元。期內，九巴及龍運巴士除稅後虧損分別為2490萬元及1310萬元，去年同期則錄得除稅後盈利1.7億元及4110萬元，主因車費收入減少，但政府補貼和國際燃料價格下跌令燃油成本下降抵消部分不利因素。

【九巴業績】載通半年轉蝕5180萬元不派息 九巴錄除稅後虧損2490萬元

冠君產業信託 （02778） 受疲弱的市場氣氛影響，上半年可分派收入按年跌7.5%至8億元，分派總額跌7.5%至7.2億元，每基金單位分派跌7.7%至0.1229元。期內，疫情嚴重影響朗豪坊商場的人流和銷售，零售分成租金萎縮導致零售租金收益大幅下跌，拖累整體租金收益總額跌4.1%至13.4億元，物業收益淨額跌5.4%至11.9億元。

中遠海運國際 （00517） 今日中午收市後公布今年上半年業績，收入按年跌9%至14.8億元，盈利按年跌12%至1.3億元，不過毛利率上升至18%，主要由於塗料分部毛利率上升，以及毛利率較低的貿易分部收入下跌。同時，公司公布中期股息每股6.5港仙，較去年同期7港仙下跌。

中糧包裝 （00906） 上半年多賺7.4%至1.83億元人民幣，每股基本盈利0.159元人幣，派中期息9.1港仙及特別息5.3仙，去年同期則僅派中期息8仙

嘉華國際 （00173） 上半年純利升68%至25.56億元，核心盈利上升85%至27.36億元，每股盈利81.77仙，派中期息每股7仙，較去年同期升16.7%

海爾電器 （01169） 公布截至6月底止半年業績，營業額350.75億元（人民幣‧下同），按年跌5.1%。純利13.35億元，按年跌27.3%；每股盈利0.48元。不派中期息。

京信通信 （02342） 公布截至6月底止半年業績，收入22.38億元，按年跌18.6%，純利0.53億元，按年跌35.4%。每股盈利2.09仙，去年同期為3.35仙；中期息0.7仙。

歲寶百貨 （00312） 公布截至6月底止半年業績，純利2,180萬元（人民幣，下同），按年升21.8%；收入3.01億元，按年跌35%；經營溢利1.17億元，按年跌5.6%。每股盈利為1仙，派中期息0.29仙。

春立醫療 （01858） 公布截至6月底止半年業績，純利按年升7%至1.17億元（人民幣，下同），收入4.07億元，按年升8.54%；毛利增長13.43%至2.88億元。每股盈利0.34元。

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