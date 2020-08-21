【散戶最愛】美國零佣券商Robinhood市值高過賭場　免佣免平台費如何賺錢？

▲ Robinhood作為免佣平台，受美股散戶投資者歡迎，最新市值更勝傳統賭場集團。

美國免費炒股平台、深受散戶投資歡迎的「零佣金」券商Robinhood本周宣布，獲D1 Partners高達 2億美元的融資。此輪融資後，其總體估值達到了近112億美元，已經超過了傳統賭業公司美高梅（美︰MGM）103億和永利（美︰WYNN）87.6億美元的市值。

作爲最熱門的金融科技初創公司之一，Robinhood一直以較高的估值從知名投資機構手上籌集到大筆資金，包括紅杉資本（Sequoia Capital）、Ribbit Capital和Index Ventures。根據PitchBook和Reuters數據，該公司至今已籌資最少約17.1億美元，單計今年這家Robinhood就籌集了8億美元的資金。

分析認為，Robinhood之所以能有超高的估值，跟疫情開始後散戶投資者瘋狂炒股，並不斷買賣特斯拉（美︰TSLA）和蘋果（美︰AAPL）等股票不無關係。

Robinhood、德美利（TD Ameritrade）、嘉信理財（Charles Schwab）及E-Trade等免傭或低金平台，客戶帳戶在2020年均實現了破紀錄的增長。據Robinhood表示，其第二季度的日平均交易量按季增加了一倍多，6月份的平均日營收交易爲430萬筆，超過了所有公開交易的現有經紀商。該公司還在2020年初增加了300萬個新客戶的帳戶。

Robinhood的收入也隨着交易量的激增而大幅增長。根據最近提交給SEC監管機構的一份文件，Robinhood從客戶交易中獲得的利潤按季增加了一倍。其中大部分來自期權交易。

零傭平台如何賺錢？

不同於香港的互聯網券商，Robinhood沒有平台費。但對於投資者而，「免傭金」的交易軟件如何賺錢是巨大疑問。根據Robinhood的官網資料，公司盈利來源主要有5大方面，分別是

Robinhood Gold投資輔助工具，月費為5美元起；

來自做市商（Market Maker）和場外交易所的回扣（注）；

現金產生的利息等收入；

來自借出股票收入；

使用現金管理借記卡（Debt Card）進行交易時的手續費，以及銀行轉帳費用。

Robinhood對其高級服務Robinhood Gold每月收取5美元的起始費用，這項高級服務讓客戶獲得最多1000美元的保證金。這意味着用戶可以在他們的賬戶上投資超過1000美元的資金。當保證金客戶借款超過1000美元購買或賣空股票時，Robinhood還會收取利息。

Robinhood還通過用保證金購買的股票借給交易對手來賺錢，該投資公司將用戶的買賣指令發送給做市商執行，做市商則向Robinhood提供回扣，以與交易所競爭。

注︰美國有許多稱為「黑池（Dark Pool）」的場外交易所，這些交易所會向提供交易流動性的散戶及券商提供回佣，黑池的主要作用是為大型基金提供匿名交易，以免在公開市場買入或賣出某隻股票時被市場得知，這些黑池會向基金收取額外費用。

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編輯︰侯景成