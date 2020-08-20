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日捕鯨船獵殺124條鯨魚 丹麥萬條鯨豚伏屍沙灘

環球政經 22:50 2020/08/20

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據日媒每道，日本捕鯨船團隊共三隻船「日新丸」、「勇新丸」、「第3勇新丸」，船員有120人。他們於5月26日出港，至7月24日2個月時間內一直在捕鯨。之前定下的捕獲數量為120頭，目前已完成計劃。

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船舶公司社長表示希望擴大鯨肉消費市場，讓大家知道鯨肉的品質和價值，將來捕獲數量也能進一步加大，「隨著人口數量增長，糧食危機增加，將來捕鯨也是非常必要的。」「日新丸」將暫定於9月下旬再度出海，繼續捕鯨計劃。

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日本於1988年停止商業捕鯨，2018年決定重啟時隔30年重啟商業捕鯨活動，日本政府表示會以「可持續發展的商業捕鯨」為目標，以收集到的科學數據為基礎，會確保鯨魚種類充足的資源量，但不會停止商業捕鯨活動。除了日本之外，丹麥亦大量屠殺鯨魚。Facebook專頁「PETA 亞洲善待動物組織」 分享一輯血腥相片，並發文表示，每年都有成千上萬的領航，有動物組織呼籲停止如此殘暴的惡行。

責任編輯：翁嘉陽

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撰文 : 翁嘉陽

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