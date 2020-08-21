【百萬Blogger】止凡：滙豐的出路

滙豐公布最新業績，正如外界預期，業績不太理想，上半年盈利大跌超過六成。近期股價一直受壓，跌至金融海嘯價。記得上次宣布不派息時已經評論過滙豐前景極不明朗，及後發生了很多事，值得再討論一下。

集團重心

按2019年財政年度計算，歐洲業務佔集團資產近一半，但歐美業務整體竟然錄得虧損。香港佔集團環球收入約三分之一，經營盈利大部分由亞州業務貢獻。以前也分享過，滙豐於低息與資金氾濫的環境優勢盡失。預計未來，香港好麻煩，而歐美經濟受疫情影響嚴重亦不見得好，部分歐洲國家更行負利率。看帳目，看現況，估未來，先別談政治，在商言商，若你是集團管理層，積極計劃「重回亞州」亦算合理。

現況如何「陰公」？

早前香港立了「港區國安法」，滙豐受壓被迫表態。亞太區行政總裁王冬勝公開簽名支持立法，此舉引來英國、歐洲官員批評。英國見滙豐選擇了靠邊站，便不太客氣，例如取消滙豐於英國的稅務優惠。明明之前滙豐聽話非常，英倫銀行一句要求銀行不派息，滙豐即使完成了除淨，亦跟從，不派息，誰知今天依然被英國當成外人對待。美國更不用說，一向對滙豐都不客氣，以前罰錢令它怕怕。

得罪了西方，那就靠了一邊，討好中方就行。但情況依然不妙，早前中國媒體質疑滙豐夥同美國陷害華為孟晚舟，滙豐見事態嚴重，於微信公眾號發文表明對華為沒有任何惡意，亦從未設置陷阱誘捕華為，但文章刊出後已被刪帖。

一向滙豐都「吃四方飯」的企業，處於中西交滙的香港左右逢源。如今歐美這樣，中國與香港亦不客氣，每隔數天就出一次壞消息，真陰公。

對策的效果

滙豐今年初公布計劃裁員3.5萬人，同時暫停對外招聘。有指滙豐考慮裁員計劃不足以重振業務，有意研究出售歐洲與美國的業務。看其帳目，出售歐美業務再重回亞洲都算合理，面對今天經濟環境，裁員瘦身亦算合理。

一家企業需因應時勢、行業處於不同階段選擇攻或守。滙豐現在做的，亦是最應該做的，就是守。縮小規模，減人手減業務，結果定必把生意越做越小。最令人擔心的是從前滙豐的「寶」在於其國際網絡，若大刀闊斧把歐美業務斬斷，會否傷到「真氣」？嚴重影響其價值，投資者值得深思。

如何部署

從數字、政治現實、應對方法等角度分析看來，滙豐很難短期內找到好出路。一項投資，過去怎看也好，變質就是變質。投資是為未來，向前看，若看不見有好未來的話，分手換馬絕對合理。談到這裏，不少人怕蝕本而賣不出去，很少講賣貨心態，有機會說說。

《匯豐真陰公，有貨定無貨？投資者點決策？》

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