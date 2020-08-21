  • 29°C
香港時間 : 2020821日 (五) 23:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【百萬Blogger】止凡：滙豐的出路

名人薈萃 22:40 2020/08/21

分享：

滙豐公布最新業績，正如外界預期，業績不太理想，上半年盈利大跌超過六成。近期股價一直受壓，跌至金融海嘯價。記得上次宣布不派息時已經評論過滙豐前景極不明朗，及後發生了很多事，值得再討論一下。

集團重心

按2019年財政年度計算，歐洲業務佔集團資產近一半，但歐美業務整體竟然錄得虧損。香港佔集團環球收入約三分之一，經營盈利大部分由亞州業務貢獻。以前也分享過，滙豐於低息與資金氾濫的環境優勢盡失。預計未來，香港好麻煩，而歐美經濟受疫情影響嚴重亦不見得好，部分歐洲國家更行負利率。看帳目，看現況，估未來，先別談政治，在商言商，若你是集團管理層，積極計劃「重回亞州」亦算合理。

現況如何「陰公」？

早前香港立了「港區國安法」，滙豐受壓被迫表態。亞太區行政總裁王冬勝公開簽名支持立法，此舉引來英國、歐洲官員批評。英國見滙豐選擇了靠邊站，便不太客氣，例如取消滙豐於英國的稅務優惠。明明之前滙豐聽話非常，英倫銀行一句要求銀行不派息，滙豐即使完成了除淨，亦跟從，不派息，誰知今天依然被英國當成外人對待。美國更不用說，一向對滙豐都不客氣，以前罰錢令它怕怕。

得罪了西方，那就靠了一邊，討好中方就行。但情況依然不妙，早前中國媒體質疑滙豐夥同美國陷害華為孟晚舟，滙豐見事態嚴重，於微信公眾號發文表明對華為沒有任何惡意，亦從未設置陷阱誘捕華為，但文章刊出後已被刪帖。

一向滙豐都「吃四方飯」的企業，處於中西交滙的香港左右逢源。如今歐美這樣，中國與香港亦不客氣，每隔數天就出一次壞消息，真陰公。

對策的效果

滙豐今年初公布計劃裁員3.5萬人，同時暫停對外招聘。有指滙豐考慮裁員計劃不足以重振業務，有意研究出售歐洲與美國的業務。看其帳目，出售歐美業務再重回亞洲都算合理，面對今天經濟環境，裁員瘦身亦算合理。

一家企業需因應時勢、行業處於不同階段選擇攻或守。滙豐現在做的，亦是最應該做的，就是守。縮小規模，減人手減業務，結果定必把生意越做越小。最令人擔心的是從前滙豐的「寶」在於其國際網絡，若大刀闊斧把歐美業務斬斷，會否傷到「真氣」？嚴重影響其價值，投資者值得深思。

如何部署

從數字、政治現實、應對方法等角度分析看來，滙豐很難短期內找到好出路。一項投資，過去怎看也好，變質就是變質。投資是為未來，向前看，若看不見有好未來的話，分手換馬絕對合理。談到這裏，不少人怕蝕本而賣不出去，很少講賣貨心態，有機會說說。

 

《匯豐真陰公，有貨定無貨？投資者點決策？》

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 止凡

欄名 : 百萬Blogger

最新專欄文章 更多

【百萬Blogger】止凡：貧富不公平的遊戲
2020/08/06
【百萬Blogger】止凡：貧富不公平的遊戲
【百萬Blogger】止凡：看時局部署
2020/07/23
【百萬Blogger】止凡：看時局部署
【百萬Blogger】止凡：「三隻腳」投資部署
2020/07/09
【百萬Blogger】止凡：「三隻腳」投資部署
【百萬Blogger】止凡：投資需與時並進
2020/06/24
【百萬Blogger】止凡：投資需與時並進
【百萬Blogger】止凡：滙豐去或留
2020/06/06
【百萬Blogger】止凡：滙豐去或留
經濟 疫情 Blogger 止凡 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【港股業績】下周公布業績　主要港股一覽

下一篇文章

【政府服務】政府下周一起恢復公共服務　一文睇清各部門特別服務安排（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤
【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！