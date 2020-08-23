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【利財筆記】林本利：五窮六絕　買銀行股財息兼收

名人薈萃 10:09 2020/08/23

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今年5月初，筆者整理了3家本地銀行及4家內地銀行去年的業績表現，供學生參考，方便他們趁「五窮六絕」低價入市，收完股息後，再在「七翻身」時高價沽出，期望「財息」兼收。過去十多年，出現「五窮六絕七翻身」的機會，粗略估計大約有六七成。

4指標看銀行表現

為何選擇銀行股？主要原因是內銀股每年派息一次，集中在6月底和7月初，而且股息特別高，可以高達6至7厘。至於本地銀行股，受到疫症衝擊，中美關係緊張，股價已由近年高位大跌四成多，是中長綫投資者吸納的好時機。由於滙豐（00005）今年取消派息，故此筆者不建議吸納，反而建議趁回升至40元以上減持，改買其他股票，分散風險。

銀行股的收入主要來自三方面，包括賺取淨息差（貸款利息減存款利息）、服務費（收費減支出）和交易收益，其他收入包括保險業務、物業出租等。筆者根據各家銀行的年報資料，計算出各項表現指標，數字未必完全和銀行公布的數字一致。若果一家銀行淨息差或淨息差收益率較高、壞帳比率較低、貸存比率較高（即盡量貸出存款賺取息差），股本及總資產回報率又較高，表示這家銀行的表現便相對較佳，較值得吸納，不論是趁五窮六絕試圖財息兼收，抑或中長綫持有均可。

從各項表現指標可見，本地銀行以恒生（00011）的表現最佳，至於內銀，則以招行（03968）表現最佳。恒生持有的現金比較少，相信是因為定期派息，要進貢給持股六成多的母公司滙豐。滙豐手持現金佔總資產超過一成，有需要時亦可以注資恒生，可說相輔相成。

其實滙豐全資擁有的香港上海滙豐銀行，表現跟恒生和中銀（02388）相若，若非滙豐在歐美及其他地區的業務表現不濟，股價沒有理由跌至只得30多元。去年年底滙豐的帳面值有1.4多萬億港元，即每股帳面值69元。至於香港上海滙豐銀行，帳面值高達8,000多億港元，每股帳面值40元，較滙豐現時的市值還要高。只要滙豐肯分拆香港上海滙豐銀行上市，以帳面值推算，每股值40元，餘下的其他地區業務保留在滙豐內，股價衰極也不過是零，兩股加埋仍有40元，情況理應好過現在。

今年6月底中央制定「港區國安法」，7月初大量資金流入香港股市，恒指升至26782點，除滙豐外，其他本地及內銀股都節節上升，懂得趁五窮六絕入市，收完息後趁7月初沽貨的，今年確實「財息」兼收，兩個月內可以賺取超過10%（甚至20%）的回報。

 

【林本利博士: 亂市投資錦囊】

日期: 2020年9月2日（三）

時間: 7:30pm – 9:30pm

形式: Zoom網上直播

費用: 早鳥價HK$300 (原價HK$350)

*凡於8月25日（星期二）或之前報名，可享早鳥價。

網上報名: https://tinyurl.com/ims200902

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撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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