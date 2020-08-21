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【跟奶奶學烹飪@iM網欄】不止抗氧化 紅菜頭全身上下都是寶

名人薈萃 07:02 2020/08/21

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紅菜頭是superfood之一，蘊含的葉酸量、鉀質和鐵質的數值高於每日建議營養素攝取量的10%以上，故可稱得上是高葉酸、高鉀及高鐵質食物。味道清甜、高纖維、低熱量，不可不知紅菜頭除了像蘿蔔的根部有營養之外，其葉和莖部所儲存的營養比「根」部還要多。葉和莖其實都可生吃，不過現時都是煮熟後才吃會較為妥當，煲湯更適合全個上下切件一起煲。

提起紅菜頭，多數人都只想起減肥素湯，因為它味道清甜所以不加肉類也夠味。其實配合瘦肉、豬𦟌當然也可以。

腰果紅菜頭素湯

材料:

  • 紅菜頭一個
  • 紅蘿蔔一條
  • 粟米一條
  • 洋葱一個
  • 腰果 20粒
  • 薑2片
  • 肉類適量(如素湯可省去)

步驟:

  • 1. 如有肉類,先將肉類洗淨汆水,水滾放入煲中
  • 2. 大滾後加入所以材料, 大火煲滾後轉中火,煲1小時45分鐘左右即成

如果加肉類，烹調時間就要加長，約煲1小時45分鐘。若素湯則可於一小時內完成。

網上不少資料可找到，幾類人士要注意食用，如糖尿病患者、腎功能欠佳者、孕婦、體弱者等。由於紅菜頭屬醣質食物，含硝酸鹽，吃過多會影響血糖又或會造成腎結石。 但其實材料用於煲湯，間中飲1至2碗絕絕有利無害。

女仕怕菜湯較涼，記得加兩大片薑一起煲就可解決此問題。孕婦則需視乎身體狀況而食用。

作者_悠媽Joey簡介：

做了新抱幾年，老公承傳老爺識煮識食技能，我立志要努力學習奶奶煲湯果擔心機。現在由我負責女兒的湯水，承傳媽媽的愛。
Facebook專頁：悠媽是但噏。當袐笈

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撰文 : 悠媽Joey

欄名 : 跟奶奶學烹飪

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