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【黃金牛市】「新興市場之父」麥樸思︰應待金價回調再買入

即市財經 22:15 2020/08/20

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麥樸思建議投資者在金價回調時買入。

金價重上2000美元後，再度大幅調整。有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）表示，投資者在購買黃金之前應等待價格回調，不建議現時買入。而回調的通常定義為價格下跌10％甚至更多。

麥樸思表示︰「最安全的投資是股票和黃金等貴金屬。但是在價格調整之前，我不建議此時購買黃金或貴金屬。」此前在金價約1900美元關時，麥樸思曾表示自己會在當時繼續買入黃金，與其最新言論有所出入。

麥樸思認為，資產負債表強勁且收益不斷增長的公司股票，也是好的安全投資。麥樸思本周初表示，若民主黨參選人拜登在美國總統大選中獲勝，對股市而言是「災難性的」；而特朗普連任將會提振股市。

相關文章︰【金價撲新高】現貨金升穿1900美元關　麥樸思籲投資黃金︰現在買 未來繼續買

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編輯︰侯景成

新興市場 經濟 金價 黃金

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