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【美股焦點】中概股樂居扭虧為盈　資金仍狠沽早段挫逾一成

即市財經 22:11 2020/08/20

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展望下半年，樂居料期內收入按年計將錄得約16%至21%增長，即錄得約4.8億元至5億元

在美上市的中概股樂居（LEJU）開市前公布業績，上半年雖成功扭虧為盈，整體收入亦大致維持平穩，惟市場卻似乎對樂居業務表現未感滿意，開市後出手狠沽，拖累樂居早段曾挫逾一成。

根據業績報告，樂居上半年純利錄150萬元（美元，下同），比去年同期的410萬虧損為佳，非通用會計準則（non-GAAP）更錄720萬元，按年大升3.06倍。收入方面，樂居錄得2.797億元，與去年同期的2.804億元大致接近，其中電商服務收入佔2.054億元，按年跌2%、網上廣告服務收入則升5%，錄7390萬元。

展望下半年，樂居料期內收入按年計將錄得約16%至21%增長，即錄得約4.8億元至5億元。截至本港時間晚上約10時05分，樂居報2.74元，挫8.1%。

樂居業務包括電電和在網上廣告，主要為國內房地產行業提供O2O數據整合服務。

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