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【中秋節】茶X月餅一定受歡迎？　Tea WG月餅加入黑峰塔茶、早餐茶

商業 10:00 2020/08/21

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港人一向特別追捧茶味產品，加上茗茶配搭月餅非常合適，故近年不少餐飲品牌均推出茶味月餅。伯爵茶、抹茶月餅似乎已是見慣不怪。今年中秋節，Tea WG推出天燈頌願茗茶月餅系列，以獅城早餐茶、天燈頌願茶入饌，與其他茶味月餅更不同。

Tea WG推出天燈頌願茗茶月餅系列共有4款。創立於新加坡的Tea WG，今件特別推出加入獅城早餐茶 (Singapore Breakfast Tea)的月餅——「Constellation 星宿之秋」。以獅城早餐茶配上香黃蓮蓉餡，以及鹹蛋黃和香烤瓜子，充滿堅果香氣。

另一月餅款式「Moonlight 月色之光」則用上融合了天燈頌願茗茶 (Sky Lantern Tea) 的香滑白蓮蓉，配上黑白朱古力粒，充斥香濃的可可香氣。

「Jewel 瑰寶之光」是以烘烤朱古力外皮，包裹融入黑峰塔茶 (Black Pagoda Tea) 的細滑白蓮蓉，配上核桃和榛子，提升層次。

「Harvest 豐盛之節」則由香濃幼滑的紅豆蓉，配上融合了清香甘甜抹茶 (Matcha) 的杏仁蓮蓉內餡。

Tea WG茗茶傳統月餅兩件裝，伴頂級訂製茗茶系列的天燈頌願茶 (Sky Lantern Tea) 禮盒，售價為488元；傳統茗茶月餅單件禮盒售價則為98元。

所有月餅禮盒將於9月1日至10月1日於香港Tea WG沙龍與精品店公開發售，於9月6日前購買茗茶傳統月餅兩件裝伴天燈頌願茶禮盒更可享優惠價港幣$368。

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責任編輯：葉泳珊

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