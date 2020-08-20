【友邦業績】友邦業績遜預期 券商最新目標價一覽
即市財經 21:32 2020/08/20
友邦 （01299） 上半年新業務價值按年跌37%至14.1億美元，較市場原先預期的倒退三成更差。雖然友邦業績差過預期，但券商普遍仍對友邦持正面看法。
|券商
|評價
|評級
|目標價
|花旗
|最差的時刻已經過去，隨著防疫措施逐漸放寬，友邦5月及6月已展現出愈來愈強勁的按月銷售增長勢頭。
|買入
|84元
|高盛
|友邦首季業績大致符合預期，其新業務價值已於第二季見底，並會於下半年改善。
|買入
|83元
|美銀
|友邦新業務價值表現遜預期，但疲弱的業績已在預期之內。該行會將焦點放在友邦的長期增長上，特別是在中國市場的擴張機會。
|買入
|82.5元
|大摩
|新業務價值略遜預期，但整體業績仍然具韌性。
|增持
|78元
相關文章：
【友邦業績】友邦上半年新業務價值跌37%遜預期 管理層：下半年樂觀（第三版）
【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱
8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情
編輯：謝智聰