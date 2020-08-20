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【友邦業績】友邦業績遜預期 券商最新目標價一覽

即市財經 21:32 2020/08/20

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友邦業績較預期差，惟券商看法仍然正面

友邦 （01299） 上半年新業務價值按年跌37%至14.1億美元，較市場原先預期的倒退三成差；雖然其業績差過預期，但券商普遍仍持正面看法。

券商   評價 評級 目標價    
花旗 最差的時刻已經過去，隨著防疫措施逐漸放寬，友邦5月及6月已展現出愈來愈強勁的按月銷售增長勢頭。 買入   84元  
高盛        友邦首季業績大致符合預期，其新業務價值已於第二季見底，並會於下半年改善。 買入 83元
美銀        友邦新業務價值表現遜預期，但疲弱的業績已在預期之內。該行會將焦點放在友邦的長期增長上，特別是在中國市場的擴張機會。 買入 82.5元
大摩        新業務價值略遜預期，但整體業績仍然具韌性。 增持 78元


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編輯：謝智聰

香港股票 保險公司 友邦保險（01299） 遜於預期 新業務價值

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