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【美股焦點】Estee Lauder上季轉蝕4.6億美元 計劃削3%人手裁員最多2000人

即市財經 21:09 2020/08/20

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Estee Lauder截至6月底止，全年淨利潤按年跌62%至6.8億美元，淨銷售額按年跌4%至142.9億美元。

國際化裝品巨企雅詩蘭黛（Estee Lauder，美：EL）截至6月底止，全年淨利潤按年跌62%至6.8億元（美元，下同），每股盈利1.86元。期內，淨銷售額按年跌4%至142.9億元，主因受累於疫情令零售店暫時停業，抵銷綫上銷售的強勁增長。單計第四季（4月至6月），Estee Lauder淨銷售額按年跌32%至24.3億，淨虧損4.6億元，去年同期則錄得盈利1.6億元。

上財年僅亞太區市場錄得增長，期內淨銷售額升15%至42.4億元。Estee Lauder解釋，增長主要由中國及韓國推動，中國有雙位數的增長，而綫上銷售更貢獻逾40%的銷售。

料關閉全球10%至15%零售店

為了迎合網購等市場趨勢，Estee Lauder將於2021財年首財季推出重組計劃，包括關閉部份位於歐洲、中東、非洲以及北美的零售點，轉而加強綫上投資。Estee Lauder料關閉全球10%至15%的獨立零售店，以及部份低效的百貨商店。同時，Estee Lauder預期將會裁員約1500至2000名員工，佔現時人手約3%。重組計劃預計2023財年完成。

展望未來，Estee Lauder預期，2021財年首財季（7月至9月）的淨銷售額按年跌12%至13%，而集團新收購的品牌Dr. Jart料可貢獻總銷售額2.5%，每股盈利介乎0.77美元至0.83美元，意味按年跌50%至53%。

Estee Lauder又指，正繼續擴大其全球市場份額，以重捨升軌，期望可恢復長遠目標6%至8%的銷售額增長，經營利潤率擴張50個基點。

Estee Lauder旗下擁有多個化裝品品牌，包括Bobbi Brown、MAC Cosmetics、Too Faced、La Mer及Tom Ford等，並有營運香水及護髮業務，品牌包括Jo Malone及Aveda等。

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編輯：袁諾曦

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