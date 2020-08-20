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【業績】歲寶百貨半年純利升21.8% 惟收入跌35%

即市財經 20:41 2020/08/20

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歲寶百貨（00312）半年純利按年升21.8%，至2,180萬元。

歲寶百貨 （00312） 公布截至6月底止半年業績，純利2,180萬元（人民幣，下同），按年升21.8%；收入3.01億元，按年跌35%；經營溢利1.17億元，按年跌5.6%。每股盈利為1仙，派中期息0.29仙。

期內，房地產收入貢獻為1.83億元，佔總收入60.7%；百貨店收入貢獻為1.18億元，佔總收入39.3%。

公司表示，由於百貨店經營模式處於調整，以及受新冠肺炎疫情的不利影響，百貨店業務收入無可避免受影響。不過，房地產收入貢獻有增長，減低業績波動，令集團整體盈利錄得增長。

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記者：馮正男

香港股票 經濟 疫情 純利 業績公布 每股盈利 新冠肺炎疫情 歲寶百貨（00312）

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