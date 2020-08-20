▲ 【新冠肺炎】研究：搭飛機染疫風險小 最低僅7700分1

新冠肺炎疫情持續，搭飛機被視為高風險的活動。不過，多名科學家指出，在飛機上染疫的機會可能較想像中小。雖然過去有機組人員或乘客在飛機上受感染，但研究指，傳播速度很慢。

以3月31日美國飛往台灣的航班為例，當時機上載有12名有病徵的乘客，其餘328名乘客和機組人員進行檢測後，發現無人中招。

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麻省理工學院研究發現，在「3-3」座位的機艙中，假設每個人都戴口罩，機艙內染疫的機會只有4300分之1；如果兩排空出中間一個座位，機率可進一步降至7700分之1。

醫學雜誌《 JAMA Network Open》刊登一項研究，研究主要對象是3月由以色列特拉維夫飛往法國法蘭克福、航程4小時的航班，觀察病毒在機艙傳播的可能。

法蘭克福大學病毒學研究所的研究員稱，2名乘客在機上受感染，同機有一群遊客上機前已受感染；2名受感染的乘客坐在機艙後面，正好坐在該批遊客的旁邊。

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在3月2日由英國飛往越南的航班，一名乘客將病毒傳播予14名其他乘客及一名機組人員，被指是最多傳播個案的航班。

機艙是密封空間，為何傳播風險較低？有指機艙中的空氣每2至3分鐘加入新鮮空氣，而且多數飛機都裝有空氣過濾器，有效過濾空氣中99.99%粒子。加上航空公司要求乘客和機組人員戴口罩、量體溫，又加強機艙清潔，可減低傳播風險。

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責任編輯：鄧燕君