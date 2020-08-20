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【新冠肺炎】要求政府協助抗疫 巴西原住民堵塞亞馬遜公路

環球政經 20:16 2020/08/20

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新冠肺炎全球肆虐，巴西僅次於美國，成為第二多確診新冠肺炎人數的國家。外媒報導，巴西有原住民堵塞亞馬遜一條主要公路，要求政府協助抗疫。


美國《紐約郵報》報道，居於巴西帕拉州（Pará）的卡亞波族原住民，向政府施壓，要求提供資源協助抗疫，堵塞亞馬遜一條主要公路。據悉，卡亞波族已有4名年長族人因新冠肺炎病逝，並已有數十人感染病毒。

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參與堵塞公路的原住民大約有100人，他們臉上塗上黑色顏料，象徵疫情中族人的悲痛和戰意。他們認為，該主要道路的通行，讓外來的人能自由進出他們的土地，是政府讓病毒散播到他們的住處，又批評政府在疫情中所提供的支援不足。

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他們同時指出，現正施工的Ferrogrão鐵路，正正鄰近他們居住的地方，要求政府增加賠償，並就發展運輸大豆及粟米的鐵路項目向他們諮詢。


巴西政府未有對事件作出回應。族人表明不會輕易罷休。

 

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撰文 : 林展鋒

巴西 疫情 新冠肺炎

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