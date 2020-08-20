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【加州山火】消防直升機師喪生 全州緊急狀態 2萬人疏散

環球社會熱點 20:31 2020/08/20

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美國加州本周出現逾萬次閃電，引發廣泛地區發生山火，火頭超過300個，至少2萬人需要撤離，州政府頒布緊急狀態。更有消防直升機在執勤期間墜毀，導致直升機師喪生。

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加州在本星期遭受10多年來最嚴重的雷暴，短短72小時內發生近1.1萬次閃電，引發367個火頭，而超過20個火頭匯聚成更大的火勢，並威脅加州北部的產酒區，還有附近的州立監獄和囚犯醫療設施。

在加州中部的火場，有私人承包的消防直升機協助救火，但在弗雷斯諾縣（Fresno）執行放水彈的任務期間，直升機墜毀，機師喪生。

截至周三晚，仍有約5萬公頃火場未受控，至少105間房屋和其他建築物被焚毀。聖克魯斯縣（Santa Cruz）和聖馬特奧縣（San Mateo）疏散約2.2萬人，甚至位於索拉諾縣的空軍基地也下令所有非必要人員撤離。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）宣布，全州進入火災緊急狀態，形容這是加州多年未見的嚴重火災，並已向加州以外請求提供375輛消防車救災。

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責任編輯：陳啟賢

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