  • 29°C
香港時間 : 2020820日 (四) 21:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【阿里巴巴業績】張勇：阿里巴巴同時符合中美利益　認創新業務退出印度

即市財經 20:18 2020/08/20

分享：

阿里巴巴主席張勇指，阿里巴巴同時符合中美利益。

中美關係惡化，美國近期屢對中國科技企業出手，阿里巴巴 （09988） 一度有傳成為華府新目標。阿里巴巴主席張勇稱，中美日益緊張關係帶來新的不確定性，但認為阿里巴巴同時符合中國、美國利益，包括助美國品牌、零售商、農人將產品，在中國和其他市場出售。

華府要求所有海外企業要符合美國審計監管，否則要於2021年底除牌，被視為針對與美國審計檢視幾無合作的中概股。張勇在發言未直接提及事件，但強調關注美國政府對中國企業的政策變化，跟蹤評估這些變化對阿里巴巴可能產生的影響，並相應採取新的合規措施。

張勇又指，基於「可持續性發展的考慮」，決定停止UCWeb及其他創新業務在印度的服務，預計對阿里集團整體的財務情況不構成重大影響。

其他國際業務上，張勇指，東南亞平台Lazada在上季的訂單數量繼續以超過100%以上的速度增長，形容東南亞是阿里巴巴全球化發展的重點地區。

更多【科網狂潮】文章

相關文章：

【阿里巴巴業績】阿里巴巴季績透示螞蟻財務　單季投資收益少4成至30億

【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整盈利按年升28%勝預期　美股盤前升逾1%（第二版）

【阿里巴巴】美國商務部長稱無意對阿里巴巴出手　阿里巴巴全日升近4%

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

記者：麥德銘

香港股票 中美關係 阿里巴巴－SW（09988） 除牌 中國概念股 印度 東南亞 阿里巴巴

上一篇文章

【恒指夜期】阿里巴巴業績勝預期　夜期再跌25點（不斷更新）

下一篇文章

【阿里巴巴業績】阿里巴巴季績透示螞蟻財務　單季投資收益少4成至30億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】美正式終止與港引渡協議　恒指夜期跌20點（不斷更新）
【恒指夜期】美正式終止與港引渡協議　恒指夜期跌20點（不斷更新）
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【颱風海高斯】天文台改發3號風球　港股下午1時30分復市 （附開市時間表）
【颱風海高斯】天文台改發3號風球　港股下午1時30分復市 （附開市時間表）
【恒指夜期】8號風球掛起夜期提早收市　跌86點低水112點　若明早7時前未解除交易將受影響（不斷更新）
【恒指夜期】8號風球掛起夜期提早收市　跌86點低水112點　若明早7時前未解除交易將受影響（不斷更新）
金管局突放寬非住宅物業按揭成數至5成　明日生效
金管局突放寬非住宅物業按揭成數至5成　明日生效
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）