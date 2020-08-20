【阿里巴巴業績】張勇：阿里巴巴同時符合中美利益　認創新業務退出印度

▲ 阿里巴巴主席張勇指，阿里巴巴同時符合中美利益。

中美關係惡化，美國近期屢對中國科技企業出手，阿里巴巴 （09988） 一度有傳成為華府新目標。阿里巴巴主席張勇稱，中美日益緊張關係帶來新的不確定性，但認為阿里巴巴同時符合中國、美國利益，包括助美國品牌、零售商、農人將產品，在中國和其他市場出售。

華府要求所有海外企業要符合美國審計監管，否則要於2021年底除牌，被視為針對與美國審計檢視幾無合作的中概股。張勇在發言未直接提及事件，但強調關注美國政府對中國企業的政策變化，跟蹤評估這些變化對阿里巴巴可能產生的影響，並相應採取新的合規措施。

張勇又指，基於「可持續性發展的考慮」，決定停止UCWeb及其他創新業務在印度的服務，預計對阿里集團整體的財務情況不構成重大影響。

其他國際業務上，張勇指，東南亞平台Lazada在上季的訂單數量繼續以超過100%以上的速度增長，形容東南亞是阿里巴巴全球化發展的重點地區。

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記者：麥德銘