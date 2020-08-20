新交所與MSCI 2月「分手」改與富時羅素合作　亞洲期貨轉場港交所（第二版）

▲ MSCI的指數期貨將於明年2月1日在新交所除牌。

新加坡交易所今年5月宣布，明年起與MSCI減少合作，意味雙方23年來的深度合作關係終結。與此同時，MSCI與港交所 （00388） 簽訂協議，由港交所使用MSCI亞洲及新興市場股票指數，推出37隻期貨及期權合約。據MSCI最新披露，目前在新交所上掛牌的亞洲指數期貨，除了新加坡的指數期貨外，其餘將於明年2月1日在新交所上除牌，意味大部分產品將轉場至港交所交易。

新交所行政總裁Loh Boon Chye在5月份時表示，雖然與MSCI減少合作會對股票衍生品及未平倉合約造成短期影響，但強調新交所的跨資產投資組合已達到群聚效應（Critical mass）。資料顯示，衍生品是新交所最大業務分部，貢獻去年52%收入。

新交所改與富時羅素合作

MSCI捨棄新交所，改投港交所的舉動令市場頗為意外。MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez在當時表示：「選擇與港交所合作並非因為誰出的牌照費（licensing fee）更高，其中也並無任何地緣政治的考量。由於我們不少客戶均在香港，希望能通過港交所接觸更多中國投資者。我們認為港交所將成為全球交易所的領導者，更好地幫助中國的機構和個人管理他們的投資組合風險。」

MSCI與港交所擴大合作的同時，富時羅素與新交所簽署長期戰略合作夥伴關係，開發亞洲和新興市場為主的多元資產指數衍生產品，包括亞洲和新興市場單個國家和地區股票指數衍生品，環境、社會責任和治理(ESG)，以及上市地產公司指數衍生品。新交所將基於廣泛追蹤富時的FTSE EPRANareit亞洲（日本以外）REITs 指數推出第一個國際房地產投資信託指數期貨，並基於富時羅素計算的淨總收益和價格回報指數推出一系列亞洲（日本以外）和新興市場亞洲地區和單個國家指數期貨。

港交所強攻台灣產品

另外，港交所公布，擬推出兩隻MSCI台灣25/50指數期貨產品，料於9月28日推出，待監管批准。有關產品是港交所與MSCI簽署的37項產品合作外新開發產品。

港交所同時公布，MSCI台灣指數期貨合約開市時間將提早，並獲豁免全部交易費用。港交所建議，MSCI台灣（美元）指數期貨及MSCI台灣淨總收益（美元）指數期貨，引入香港時間上午8時30分開始的開市前交易時段，而其交易時段將於9月28日起提早至香港時間上午8時45分開始。

除上述新開市時間，港交所表示，8月17日生效的對於MSCI台灣 （美元） 指數期貨及MSCI台灣淨總收益（美元）指數期貨的全部交易費用豁免，也將同樣適用於MSCI台灣25/50指數期貨。

MSCI台灣指數期貨是新交所的主力期貨產品之一。

（第二版加入新交所與富時羅素合作）

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編輯︰侯景成