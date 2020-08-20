【阿里巴巴業績】網購雙雄齊報捷 阿里京東上望300元大關

市場引頸以待的阿里巴巴(09988)上季業績終於揭盅，結果截至6月底止，2021財年首季收入1,537.51億元（人民幣，下同），增長34%；純利476億元，按年增長1.2倍。非通用會計準則計純利為394.74億元，增長28%，勝過市場預期。上季阿里多項收入和去年同期比較，近乎全綫上升。包括核心業務中國零售商業在高基數的情況下仍取得34%按年增長。阿里大力發展的雲計算及旗下菜鳥物流更分別取得59%和54%增長。以Lazada為首的跨境及全球零售商業業務近年雖遇上更大競爭，按年增長仍達26%。反映一場肺炎疫情，推動全球網購業續處上升周期，也成功令阿里和京東(09618)一樣，取得理想成績。

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日前刊出的文章《小米藥明生物莫高追 買定阿里待佳績》已建議讀者，若阿里取得佳績則更要買入。假設阿里明日股價發展有兩個情況，若成功突破近月阻力260港元，技術走勢確認向好下可以追入。至於若出現第二個情況，股價回吐，則維持原判，仍可於250港元水平買入。皆因是份業績，反映業務在疫情環境下表現出強勁的盈利能力，有利股價後市保持上升格局。目標價可定於300港元。

另一隻上季績優的網購股京東，股價連升多日開始有點疲態。然而京東基本因素在疫情環境下仍然強勁，集團近日收購物流項目，以及傳出未來分拆京東健康和京東物流的消息，都有利該股後市上一層樓。待其回調至7月初頂部270港元，也可以買入，目標價則定於300港元，先博取一成回報。

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