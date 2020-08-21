【iBond 2020】兩專家維持今年通脹升1.1%預測 iBond回報料較港元定存息高

▲ 本港雖面對通縮，但星展及東方匯理仍料全年通脹升1.1%；iBond回報有望跑贏定存。

相隔3年，本港的通縮竟然重臨，7月份整體消費物價下跌2.3%。不過，4位經濟專家回應本報查詢，半數暫未改今年全年的通脹預測，星展及東方滙理暫仍維持全年通脹率有機會升1.1%，但大前提是疫情於第4季漸受控，市民再現報復式消費等刺激。假如本港今年全年的通脹仍錄得1.1%漲幅，較通脹掛鈎債券（iBond 2020）的保證回報一厘為高，這定息產品的派息若以浮息計，最高回報有望達1.1厘，仍然跑贏一年的港元定期存款息率，畢竟市面的「高息王」是集友的1厘，入場費為10萬元，且須指定理財戶及新錢，才享險守1厘的年息。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤表示，雖然7月份的通脹遠較預期差，基本通脹率僅0.2%，較6月的1.2%大幅下滑。若計及政府單次紓困措施，7月整體消費物價與一年前的同月比較，更下跌2.3%，即陷入通縮格局。不過，仍須觀察疫情進展，以及未來一兩個月的消費物價數據，才決定會否修訂對全年的通脹預估，暫維持預測全年升1.1%的預測。

星展料本港不會長期陷通縮

星展銀行香港經濟師謝家曦不約而同說，暫保持通脹率整年錄得1.1%的漲幅預測，皆因政府統計處指，受一次性的紓困措施等影響，拖低7月份的通脹；且相信本港暫不會長期陷入通縮。

此外，謝家曦憶述對上一次通縮是2017年2月，同樣當時只是受新春等季節性的特殊因素左右；至於普羅市民擔心通縮較通脹可怕，「賤物鬥窮人」的情況暫未出現。可是，ING及東亞 （00023） 擬大幅調低全年通脹預測。東亞首席經濟師鄧世安透露，由原先估計今年全年消費物價指數升1.3%，現已下調至僅升0.8%。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈今晚說，擬着手把今年的通脹率，由升1%、或調低至乍現約0.5%升幅，暫未決定最終的實數。彭藹嬈補充，政府仍嚴限社交距離，料8月份暫難擺脫通縮的困局。再者，綜觀過去6個月的通脹平均數，只升0.9%，由此推論，新一批iBond的初期回報，只能以一厘「包底息」計算。

本港通脹已大幅放緩，同樣是參考通脹的銀債，政府於7月中公布，過去個6個月的浮息更高達2.03厘；惟俗稱「長者iBond」的銀債，保證年利率有3厘。

比併逾廿多間傳統銀行及虛擬銀行，目前允萬元戶享高息，皆低於iBond一厘的「包底息」。

舉門檻媲美iBond最低入場費一萬元的兩間中資行，本周齊減定存，信銀國際把一年存息減至僅0.75厘，招商永隆亦只得0.65厘。而起存額只是1,000元的虛銀天星（Airstar Bank），一年定存亦不過是0.9厘。

iBond除定息外，亦設浮息，後者按綜合消費物價指數、最近6個月按年通脹率的平均數計，派息計算採較高息為準。

政府上周下調全年通脹預測至0.8%

政府於上周五（14日）調低今年經濟增長預測及全年通脹率（CPI）預測，基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測，分別由5月時覆檢的2.2%及1.4%；向下修訂至1.8%及0.8%。

彭藹嬈又料，今年全年經濟（GDP）料萎縮8.3%，市民收到政府派錢一萬元，或轉吼iBond冀保本增值。

政府統計處昨天（8月20日）公布，7月基本通脹率僅0.2%，較6月基本通脹1.2%大幅下滑。港府解釋，主因外出用膳費用下跌，以及交通費用跌幅擴大，當中外出用膳費用下跌1.1%，是2004年、16年以來首次下跌；而港鐵 （00066） 7月起有優惠，令交通費用的跌幅明顯擴大，按年跌3.7%。

市傳新iBond最快或於9月中開賣。參考以往iBond的保證年息為一厘；而政府料今年全年消費物價指數只升0.8%，新iBond的回報可能僅在包底息水平。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪