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【阿里巴巴業績】阿里巴巴季績透示螞蟻財務　單季投資收益少4成至30億

即市財經 19:54 2020/08/20

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阿里巴巴上季來自螞蟻集團投資收益錄30.34億人民幣。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）早前宣布將在香港和上海科創板同步上市，其傳本月正式在港提出新股IPO申請。根據阿里巴巴最新季度財務報告披露，阿里巴巴上季來自螞蟻集團的權益法核算的投資收益為30.34億元人民幣，較前一季度51.09億元人民幣，減少4成。

阿里巴巴去年9月完成入股螞蟻集團，直接持股33%，同時終止螞蟻集團的利潤分成安排，以權益法展示螞蟻集團表現。

阿里巴巴指出，投資損益會延後一個季度確認所有權益法核算。換言之，螞蟻集團季度表現反映今年1月至3月情況，即疫情期間表現

若以100%權益換算，螞蟻集團季度投資收益貢獻為約91億元。

不過，阿里巴巴補充，上季投資損益中「其他」項目費用達14.7億元人民幣，較前季度收益1.64億轉差，當中也包括螞蟻集團因素。阿里巴巴稱，「其他」項目的費用增加，主要由於去年9月後收到螞蟻集團股份後就螞蟻集團的無形資產開始攤銷。

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編輯：陳健婷、麥德銘

香港股票 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻金服

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