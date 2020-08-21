【螞蟻IPO】阿里巴巴季績透示螞蟻集團財務　半年盈利達多少？（第二版）

▲ 螞蟻集團傳10月來港上市，阿里巴巴最新業績透示螞蟻最新半年業績。

阿里巴巴 （09988） 旗下金融科技公司螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）早前宣布將在香港和上海科創板同步上市，最新消息指，螞蟻集團本月正式在港提出新股IPO申請，目標估值2250億美元（約1.7萬億港元）。根據阿里巴巴最新季度財務報告披露，阿里巴巴上季來自螞蟻集團的權益法核算的投資收益為30.34億元人民幣，較前一季度51.09億元人民幣，按季減少4成，不過按年增長逾5倍。

阿里巴巴去年9月完成入股螞蟻集團，直接持股33%，同時終止螞蟻集團的利潤分成安排，以權益法展示螞蟻集團表現。

阿里巴巴指出，投資損益會延後一個季度確認所有權益法核算。換言之，螞蟻集團季度表現反映今年1月至3月情況，即疫情期間表現。

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若以100%權益換算，意味螞蟻集團至3月底季度利潤為約92億元人民幣。至於去年10月至12月的傳統消費旺季，螞蟻集團當季利潤約155億元人民幣。

以上述資料，螞蟻集團半年盈利約247億元人民幣，折合36億美元。粗畸估算，螞蟻年度盈利72億美元的話，2250億美元估值相當於31倍市盈率。

不過，據悉，阿里巴巴、螞蟻集團採用不同會計準則，阿里巴巴所列帳目暫為外界能先行窺視螞蟻集團表現，實際盈利、收入有待螞蟻提交招股書才能更準確掌握。

阿里巴巴首席財務官武衛稱，疫情令經濟受挫，阿里所投資企業或續受影響，但螞蟻集團未受疫情顯著影響，3月份季度表現依然強勢。

阿里巴巴在季績補充，期內阿里投資損益中的「其他」項目費用，也包括螞蟻集團因素，上季阿里在此支出費用達14.7億元人民幣，較前季度收益1.64億轉差。阿里巴巴稱，「其他」項目的費用增加，主要由於去年9月後收到螞蟻集團股份後就螞蟻集團的無形資產開始攤銷。

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編輯：陳健婷、麥德銘