【業績】冠君半年可分派收入跌7.5% 朗豪坊租金收入跌逾20%

▲ 冠君預料，下半年的零售收益和每基金單位分派將持續面對下行風險。

持有「朗豪坊」及「花園道三號」的冠君產業信託 （02778） 受疲弱的市場氣氛影響，上半年可分派收入按年跌7.5%至8億元，分派總額跌7.5%至7.2億元，每基金單位分派跌7.7%至0.1229元。期內，疫情嚴重影響朗豪坊商場的人流和銷售，零售分成租金萎縮導致零售租金收益大幅下跌，拖累整體租金收益總額跌4.1%至13.4億元，物業收益淨額跌5.4%至11.9億元。

冠君指，由於組合內的各類物業均面對不利前景，預料下半年的零售收益和每基金單位分派將持續面對下行風險，故將繼續加強債務和財政管理以提升回報率及增加收入。

朗豪坊下半年租金收益承受巨大壓力

朗豪坊商場首6個月人流減少35.1%，不少租戶因零售銷售銳減而要求寬減租金及重組租約，而租戶獲寬減的租金將於餘下的租賃期內攤銷，上半年寬減的租金對整體零售租金收益沒有明顯影響。上半年租金收益總額下跌20.6%至3.8億元，基本租金收入減少2.7%至3.5億元，分成租金收入大跌 90.2%至900萬元。受重組租約及寬減租金影響，商場基本現收呎租由去年底每平方尺190.5元跌至今年6月底的每平方呎178.9元。

冠君預期，租金收益在今年餘下時間將繼續承受巨大壓 力，但仍會繼續加強推廣，以振興消費情緒及刺激租戶銷售。

花園道三號及朗豪坊辦公樓半年租金收益升逾4%

朗豪坊辦公樓方面，與主要租戶香港醫思醫療 （02138） 新的租金支付方案，信託以收取該集團上市 股份的方式，抵消3至7月的租金，藉此減輕其短期資金 壓力。朗豪坊辦公樓上半年租金收益總額仍增長4.8%至1.9億元，主要因為部分租約於疫情爆發前簽訂，令續租租金得以上調，物業收益淨額上升4.2%至1.8億元，截至6月底，物業出租率繼續處於97.8%。

至於花園道三號，上半年續租租金仍見上升，帶動租金收益增加4.3%至7.7億元，物業收益淨額增3.2%至6.9億元。不過，需求疲弱令尋找替代租戶面臨更大挑戰，單位空置時間因此延長，出租率從去年底的 93.0%下跌至今年6月底的90.2%。

料寫字樓空置率無可避免上升

冠君表示，今年下半年前景黯淡，預料未來數月中環甲級寫字樓市場跌勢持續，且寫字樓物業組合或無可避免在年底出現空置率上升的情況。機構紛紛實行員工在家工作，促使寫字樓租戶檢視租賃策略，不過大部分企業未來仍需要實體辦公室和固定工作空間，花園道三號下半年將不能再次上調續租租金。疫情迫使生活時尚行業租戶不時停業，加上傳統寫字樓租戶削減成本已成大勢所趨，朗豪坊辦公樓的租務市場勢將面對進一步的下行壓力。

截至今年6月底止，冠君旗下物業的估值為720億元，較 去年底減少11.3%，主要因為租值估算下跌及資本化率微升所影響。而資產負債比率由去年底的18%升至22.7%。

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編輯：袁諾曦