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京信通信低開9%　半年少賺35.4%、加強與鐵塔合作關係

即市財經 09:41 2020/08/21

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京信通信半年純利跌35.4%，至0.53億元。

京信通信 （02342）  公布截至6月底止半年業績，收入按年跌18.6%至22.38億元，純利按年跌35.4%至5314萬元。京信通信每股盈利2.09仙，去年同期為3.35仙；減派中期息3成至0.7仙。

京信通信周五低開9%，最新報3.28元，跌8.1%，成交7810萬元。

期內，京信通信來自三大內地電訊營運商收入都告下跌。當中來自中移動 （00941） 的收入，按年跌36%至5.09億元；來自中聯通 （00762） 的收入，按年跌59%至1.86億元；來自中電信 （00728） 的收入，按年跌12.8%至2.32億元。

相對而言，來自中國鐵塔 （00788） 的收入，則按年大幅上升63.4%至1.73億元。

京信通信表示，鑒於來自中國鐵塔室內分布業務方面的需求不斷增加，集團將加強與中國鐵塔合作關係，繼續提供符合客戶要求的優質產品及方案。其他客戶方面，收入按年跌8.9%至2.46億元。

公司表示，內地第一季受疫情影響，主要移動營運商專注於疫情地區應急網絡覆蓋及恢復，5G網絡建設有一定延遲。隨著內地疫情好轉，5G相關部署正有序開展。

相關文章：【東亞業績】東亞銀行中期多賺53%兼加派息逾4成 股價曾揚1.7%後轉跌（第三版）

相關文章：【鐵塔業績】中國鐵塔績後跌逾4%　收入增長放緩至4.8%不派中期息（第二版）

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記者：馮正男

香港股票 疫情 5G 中國移動（00941） 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 京信通信（02342） 每股盈利 純利 中電

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