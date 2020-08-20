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【業績】京信通信半年純利跌35.4% 將加強與鐵塔合作關係

即市財經 19:30 2020/08/20

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京信通信半年純利跌35.4%，至0.53億元。

京信通信 （02342）  公布截至6月底止半年業績，收入22.38億元（港元‧下同），按年跌18.6%，純利0.53億元，按年跌35.4%。每股盈利2.09港仙，去年同期為3.35港仙 ，中期息0.7港仙。

期內，來自中移動 （00941） 及其附屬公司的收入，按年跌36%至5.09億元；來自中聯通 （00762） 及其附屬公司的收入，按年跌59%至1.86億元；來自中電信 （00728） 及其附屬公司的收入，按年跌12.8%至2.32億元。

另外，來自中國鐵塔 （00788） 的收入，則按年大幅上升63.4%至1.73億元。公司表示，鑒於來自中國鐵塔室內分布業務方面的需求不斷增加，集團將加強與中國鐵塔合作關係，繼續提供符合客戶要求的優質產品及方案。其他客戶方面，收入按年跌8.9%至2.46億元。

公司表示，內地第一季受疫情影響，主要移動營運商專注於疫情地區應急網絡覆蓋及恢復，5G網絡建設有一定延遲。隨著內地疫情好轉，5G相關部署正有序開展。

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記者：馮正男

中國移動（00941） 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 京信通信（02342） 每股盈利 純利 疫情 經濟 5G 中電

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