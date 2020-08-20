美國佛州放7.5億基因改造蚊 環保團體轟:「現代侏儸紀公園實驗」

天氣炎熱，蚊子大軍空群而出。為遏止蚊子傳播疾病，美國佛羅里達州計劃釋放7.5億隻基因改造蚊，同時測試其能否取代殺蟲劑消滅蚊子。

蚊子為不少疾病，例如登革熱、寨卡病毒等的病媒。因此，生物技術公司Oxitec受委託，依照埃及伊蚊的基因進行改造，並將蚊子命名為OX5034。這群經改造的雄性埃及伊蚊，將可如常與雌蚊交配，但所誕下的幼蟲，將會在成蚊前死亡。

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美國國家環境保護局早於5月通過計劃，地方政府再於日前拍板，將於2021至2022年期間，於佛羅里達礁島群，釋放7.5億隻基因改造蚊。環境保護局表示，在釋放蚊子前，須提早72小時通知當地官員，且要在未來進行至少10週的測試，確保交配後雌蚊誕下的幼蟲，於成蚊前死亡。

佛羅里達州政府部門公布計劃後，惹來環保團體及部分民眾批評指，政府未完全分析環境風險就批准計劃，基因改造蚊子一旦遭其他鳥類、昆蟲或哺乳動物捕食，可能會構成潛在威脅，形容是「現代侏儸紀公園實驗」。據報已有逾24萬人在Change.org網上聯署反對。

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