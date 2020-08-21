美國種族歧視暗藏種姓制度 示威反映冰山一角（訂戶專享） 環球政治 09:55 2020/08/21 分享： ▲ 種族歧視議題繼續成為美國總統大選的焦點，作者將印度的種姓概念套用到美國社會的種族分裂現象。 美國總統大選白熱化，民主黨候選人拜登早前欽點賀錦麗為副手，賀錦麗成為美國史上首位獲提名的黑人女副總統候選人。再加上美國近月的「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）示威活動，種族歧視議題勢成為美國大選的焦點。 ... 欄名 : 國金好書 相關文章 常掛「改革」在口邊 馬克龍自傳：危機中的出路（訂戶專享） 2020/08/14 常掛「改革」在口邊 馬克龍自傳：危機中的出路（訂戶專享） 【新共產主義】政府養你不是夢？ 基本收入是王道【有片】（訂戶專享） 2020/08/07 【新共產主義】政府養你不是夢？ 基本收入是王道【有片】（訂戶專享） 斯諾登爆料被控危害國家安全 記者：既非英雄也非叛徒（訂戶專享） 2020/07/03 斯諾登爆料被控危害國家安全 記者：既非英雄也非叛徒（訂戶專享） 【港區國安法】移民好風光？印裔移民盡書辛酸史（訂戶專享） 2020/06/30 【港區國安法】移民好風光？印裔移民盡書辛酸史（訂戶專享） 美國黑人平權不望特朗普 但拜登也是種族主義者？（訂戶專享） 2020/06/21 美國黑人平權不望特朗普 但拜登也是種族主義者？（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 常掛「改革」在口邊 馬克龍自傳：危機中的出路（訂戶專享） 2020/08/14 常掛「改革」在口邊 馬克龍自傳：危機中的出路（訂戶專享） 【新共產主義】政府養你不是夢？ 基本收入是王道【有片】（訂戶專享） 2020/08/07 【新共產主義】政府養你不是夢？ 基本收入是王道【有片】（訂戶專享） 如何打敗市場？投資大師倡逆向思考法（訂戶專享） 2020/07/31 如何打敗市場？投資大師倡逆向思考法（訂戶專享） 利物浦高普膺英超最佳領隊 足球壇企管高手 2020/07/29 利物浦高普膺英超最佳領隊 足球壇企管高手 「疫情下醜態盡現」黑歷史道出特朗普自戀病態 2020/07/24 「疫情下醜態盡現」黑歷史道出特朗普自戀病態 種族主義 歧視 請願示威 賀錦麗 拜登 美國 總統大選 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入