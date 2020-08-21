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美國種族歧視暗藏種姓制度 示威反映冰山一角（訂戶專享）

環球政治 09:55 2020/08/21

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種族歧視議題繼續成為美國總統大選的焦點，作者將印度的種姓概念套用到美國社會的種族分裂現象。

美國總統大選白熱化，民主黨候選人拜登早前欽點賀錦麗為副手，賀錦麗成為美國史上首位獲提名的黑人女副總統候選人。再加上美國近月的「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）示威活動，種族歧視議題勢成為美國大選的焦點。

...

欄名 : 國金好書

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