【每日焦點】印電信商擬夥歐洲製造商試驗5G　BlackBerry明年推5G手機

▲ 不少科企均加快發展5G產品及技術，近日印度有意與諾基亞和愛立信合作，開始5G試驗工作。另外手機品牌BlackBerry計劃在明年推出5G鍵盤手機。

踏入5G商用時代，各大科企及電信商均加快發展有關技術及產品。最近，印度有意與諾基亞和愛立信合作，開始5G試驗工作。另外，美國有初創公司獲手機品牌BlackBerry開發、設計及銷售相關授權，並預計在明年推出5G鍵盤手機。

自中印邊境發生衝突以來，印度在經濟、科技上開始對中國實施各種限制。近日，據印度媒體報道，當地最大電信營運商巴帝電信（Bharti Airtel），計劃展開 5G 試驗，並會排除與華為及中興合作，轉向歐洲製造商。據知情人士透露，最近Bharti Airtel提交新申請，指其在加爾各答和班加羅爾的5G試驗，會與歐洲製造商諾基亞和愛立信合作，藉此減少對中國電信商的依賴。

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曾經紅極一時的手機品牌BlackBerry，今年初宣布與TCL合約將於本月完結。正當外界以為BlackBerry正式退出歷史舞台之際，美國德州初創公司OnwardMobility宣布，已經獲得開發、設計及銷售BlackBerry品牌手機的相關授權，並預計在明年推出5G鍵盤手機。

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責任編輯：李寶如