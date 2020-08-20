傳iPad Air 4明年3月發布　或搭載A14晶片

▲ 網上有消息傳出，蘋果（Apple）將會在明年3月推出iPad Air 4。

近日，網上有消息傳出，蘋果（Apple）將會在明年3月推出iPad Air 4，產品有機會搭載最新的A14晶片，而新款iPad Pro或於今年秋季推出。

據外國網站Macrumors報道，iPad‌ Air 4在設計和功能上與iPad Pro類似。消息指，‌iPad‌ Air 4 配備11吋Retina顯示器，將設有一個智能連接器，支援新的精妙鍵盤，並配備4個立體喇叭，充電接口會由Lightning改為USB-C。

郭明錤：2020年新款iPad Air規格升級 售價較上一代低

另外，‌iPad‌ Air 4將提供128GB、256GB及512GB儲存容量。較早前知名蘋果分析師郭明錤預計，iPad Air 4的屏幕尺寸可能只有10.8吋，但iPad‌ Air 4將會提升屏幕比例及尺寸。消息指，新款‌iPad‌ Air價格最低為649美元（約5,029港元），較目前iPad‌ Air 3的價格高約150美元（約1,162港元）。

報道亦指，新款 iPad Pro 將具備 micro LED 技術，最快會在下個月到貨，產品亦有望於今年秋天與 iPhone 12 系列一同發布。

責任編輯：李寶如