【盈喜盈警】陽光100中國料上半年盈利跌7成　一文看清企業業績預告

港股進入業績期，多家企業陸續在業績前公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為周四（20日）起各企業盈喜盈警消息：

【盈喜】

星星地產 （01560） 預期，集團截至上半年錄得股東應佔溢利，而去年同期則為虧損。主要原因為於期內完成出售虹彩控股有限公司的股東股份及股東貸款的非常重大出售事項。

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【盈警】

啟迪國際 （00872） 預期，上半年錄得虧損淨額預按年大幅增加120%至160%。主因是全球汽車行業的放緩已影響乘用車銷售以及智能輔助駕

駛系統及自動駕駛行業發展，導致上半年收益減少；經營開支（包括研發開支及行政開支）大幅增加；地緣政治風險的上升以及全球金融市場

的動盪亦對集團營運產生影響；及因出售事項錄得虧損2030萬元。

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虎都 （02399） 預期，集團於截至2020年6月30日止6個月錄得公司股東應佔持續經營業務虧損不少於約6500萬元人民幣，相對截去年同期虧損4600萬元人民幣。預期虧損增加主要因疫情爆發令集團產品需求顯著下跌並導玫收益及毛利大幅減少；及期內貿易應收款項撥備增加，乃因有關貿易應收款項賬齡長及被視為已減值。

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新明中國 （02699） ，預期上半年虧損不多於8200萬元人民幣，去年同期則虧損約650萬元人民幣，主要由於其他開支增大，包括根據合約條約若干違約及交叉違約借款相關的利息罰款撥備；投資物業公允價值變動較大損失；及由於新型冠狀病毒爆發，物業銷售不可避免地陷入停頓。

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綠科科技國際 （00195） 公布，預期上半年將錄得股東應佔虧損約4200萬元，相對去年同期溢利約2900萬元，主要因為上半年錫精礦的交易價格和產量下降，毛溢利轉為毛虧損；基於估值模式計算，未來錫價預期下跌，雷尼森爾地下礦（集團持有該項目50%權益）的物業、廠房及設備以及勘探和評估資產將預期產生減值虧損；及法律及專業費用上升。

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陽光100中國 （02608） 預期與2019年同期相比，今年上半溢利將減少不超過70%。預主要由於受到新型冠狀病毒肺炎疫情爆發所帶來的不利影響，集團投資物業的公允值下降以及出售收益確認滯後所致。倘排除上述影響，預期2020年中期溢利按年有所增加。

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