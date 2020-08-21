【盈喜盈警】中國忠旺上半年少賺逾6成　一文看清企業業績預告

港股進入業績期，多家企業陸續在業績前公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為周四（20日）起各企業盈喜盈警消息：

【盈喜】

太睿國際控股 （01010） 預計於2020年上半年應佔虧損減少約89%至100萬元，去年同期虧損為900萬元，主因是集成電路及半導體零件設計及銷售的穩定表現；及集團新業務分部（包括飛機業務託管）所帶來的收入而有所改善。

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阜博 （03738） 預期，上半年收入按年計升167.3%，至2160萬美元，並由虧轉盈，錄980萬美元純利。阜博解釋，純利改善因（1）成功整合向ZEFR， Inc.收購的Rights ID及Channel ID業務、（2）YouTube等社交影片平台的觀看次數持續增長，其中Rights ID平均每月播放量由去年同期的每月306億次增至384億次 、（3）錄得公平值變動的一次性收益970萬美元。

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中國高速傳動 （00658） 預期，上半年純利將較去年同期錄得約130%增長，其中持續經營業務的溢利料將錄得約50%增長。相關增長主要因為「銷售收入和毛利率的增長，以及財務成本的降低」。

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新力控股 （02103） 預期，上半年純利將錄得王少於60%的增長，主要因集團「交付房地產」的平均售價及總建 築面積增加。去年上半年新力控股純利為4.49億元人民幣。

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建德國際 （00865） 料，上半年純利將由1493萬元人民幣，大增至8900萬元至1.09億元人民幣，主要因物業發展業務的收益及毛利增加。

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星星地產 （01560） 預期，集團截至上半年錄得股東應佔溢利，而去年同期則為虧損。主要原因為於期內完成出售虹彩控股有限公司的股東股份及股東貸款的非常重大出售事項。

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【盈警】

中國忠旺 （01333） 預計截至2020年6月30日止6個月，錄得期內利潤介乎約5億至5.5億元人民幣，按年減少約66至62%。主因是新型冠狀病毒疫情爆發，集團的供應商及客戶的生產經營受到影響，集團的採購、生產和銷售過程無法正常進行。

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友佳國際 （02398） 預計截至2020年6月30日止6個月，公司擁有人應佔虧損約9600萬元人民幣，而去年同期溢利約2113萬元人民幤，預期虧損乃由於分佔位於德國的聯營公司之虧損增加所致。

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夢東方 （00593） 預計截至2020年6月30日止6個月，將錄得股東應佔虧損介乎約1.5億至2億元，而去年同期綜合溢利約5800萬元，主因是疫情及檢疫措施導致集團於內地的營運受到影響，並導致收入按年大幅減少約70%。

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偉業控股 （01570） 預計截至2020年6月30日止6個月，公司擁有人應佔虧損約9000萬元人民幣，而去年同期溢利1300萬元人民幣。溢利預期減少主要由於疫情爆發影響期內物業交付時間表及推遲收益確認而導致集團物業開發分部的收益下降所致。

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保利協鑫能源 （03800） 預計於2020年上半年將錄得不少於15億元之淨虧損人民幣，去年同期所錄得的淨虧損約為7.51億元人民幣。，去年同期所錄得的淨利潤為約5.71億元人民幣。主要由於(1)資產減值撥備；(2)出售附屬公司導致集團光伏電站總容量減少；(3)硅片銷售下跌；及(4)以美元計值債務中美元兌人民幣升值產生之匯兌虧損。

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協鑫新能源 （00451） 預計於2020年上半年將錄得不多於2億元人民幣淨利潤，去年同期所錄得的淨利潤為約5.71億元人民幣。利潤預期減少，主要由於(1)出售附屬公司導致光伏電站總容量減少；(2)以美元計值債務中美元兌人民幣升值產生之匯兌虧損；及(3)電價補貼回收期延長導致平均實際借貸成本增加。

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滿貫集團 （03390） 預計於2020年上半年錄得收入按年大幅減少50%以上，虧損超過4500萬元，主因是疫情對集團的業務（尤其是2020年第二個季度）的影響遠超預期。

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中國康大食品 （00837） 預期，上半年將由盈轉虧，主要歸因於疫情期間雞肉需求萎縮，使得「雞的市價」按年下跌，並導致「生物資產公平值變動減估計出售成本所產生收益」減少。

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建聯集團 （00385） 預期，上半年純利將按年減少約34%，主要因為（1）樓宇建築工程部門之大型項目經已完 工 ， 惟新項目因「社會狀況」及疫情而「推遲獲授予」、（2） 樓宇相關之承造服務部門現時之重大項目仍處建設初步階段，利潤貢獻因此低過去年同期，「員工成本及間接費用」亦因應項目數目上升而「有所增加」。

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米格國際 （01247） 預期，上半年收入較去年同期跌25%，惟同時因採取「嚴格的控制措施，令到貿易應收款項撇銷的壞賬、銷售及分銷開支以及行政及其他營運開支大幅減少」，繼而助虧損下降60%。

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兌吧 （01753） 補充盈警細節，料上半年將由盈轉虧，虧損金額約2200萬元至2500萬元。

補充公告 盈利警告

新銳醫藥 （06108） 預期，上半年虧損將由去年同期的780萬元，擴大至3650萬元。

上半年的虧損主要由於（1）藥品集中採購政策，令主要產品平均售價降低，再導致毛利率減少、（2）貿易活動及業務經營因疫情爆發放緩、（3）貿易活動放緩，導致「分攤聯營公司」的純利減少；（4）聯營公司Saike International Medical Group Limited的權益確認減值虧損2200萬元、（5）就集團貿易及其他應收款項確認預期信貸虧損撥備約300萬元。

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雲南水務 （06839） 預期，上半年業務將由盈轉虧，由去年同期的5900萬元人民幣純利，轉為介乎2.8億元至3.2億元人民幣的虧損。錄虧損主因有三： （1） 疫情爆發使環保行業遭受嚴重衝擊，全國各地停工、停產令環保市場供給減少，繼而導致集團旗下「EPC建造及設備銷售」業務規模減少、（2）防疫消毒物資和人工成本增加等因素使「固廢項目」運營成本有所增加、（3）融資成本上升。

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新世紀醫療控 （01518） 預期，上半年虧損介乎3.1億元至3.3億元人民幣，主要由於若干「附屬公司的商譽及其他無形資產存在區內總額2.4億元至2.6億元人民幣的重大減值虧損」。新世紀醫療控去年同期錄400萬元人民幣純利。

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澳門勵駿創建 （01680） 預期，上半年將錄得4.9億元虧損，多過去年同期的1.07億元虧損，主要由於針對疫情爆發而實施的「社會隔離措施及旅遊限制」導致澳門及老撾訪客人數顯著下降，繼而使收益大幅減少。

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廣東愛得威建設 （06189） 預期上半年錄得不少於1500萬元人民幣虧損，主要由於（1）疫情爆發令部分省市的「各類商業活動」停頓，而對集團建築裝飾業務造成「重大不利影響」、（2）鑑於疫情爆發及近期經濟衰退，公司對於若干「決算及付款流程」延遲的大型項目進一步撥備。

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上海証大房地產 （00755） 預計上半年將繼續錄得虧損，皆因「交付並確認為收入」之物業減少，繼而導致收入及毛利按年挫55%和30%。不過，上海証大房地產同時補充，由於「融資成本、行政支出、鎖售及市場推廣支出減少」，故虧損按年計不會出現大變化。

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啟迪國際 （00872） 預期，上半年錄得虧損淨額預按年大幅增加120%至160%。主因是全球汽車行業的放緩已影響乘用車銷售以及智能輔助駕駛系統及自動駕駛行業發展，導致上半年收益減少；經營開支（包括研發開支及行政開支）大幅增加；地緣政治風險的上升以及全球金融市場的動盪亦對集團營運產生影響；及因出售事項錄得虧損2030萬元。

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虎都 （02399） 預期，集團於截至2020年6月30日止6個月錄得公司股東應佔持續經營業務虧損不少於約6500萬元人民幣，相對截去年同期虧損4600萬元人民幣。預期虧損增加主要因疫情爆發令集團產品需求顯著下跌並導玫收益及毛利大幅減少；及期內貿易應收款項撥備增加，乃因有關貿易應收款項賬齡長及被視為已減值。

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新明中國 （02699） ，預期上半年虧損不多於8200萬元人民幣，去年同期則虧損約650萬元人民幣，主要由於其他開支增大，包括根據合約條約若干違約及交叉違約借款相關的利息罰款撥備；投資物業公允價值變動較大損失；及由於新型冠狀病毒爆發，物業銷售不可避免地陷入停頓。

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綠科科技國際 （00195） 公布，預期上半年將錄得股東應佔虧損約4200萬元，相對去年同期溢利約2900萬元，主要因為上半年錫精礦的交易價格和產量下降，毛溢利轉為毛虧損；基於估值模式計算，未來錫價預期下跌，雷尼森爾地下礦（集團持有該項目50%權益）的物業、廠房及設備以及勘探和評估資產將預期產生減值虧損；及法律及專業費用上升。

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陽光100中國 （02608） 預期與2019年同期相比，今年上半溢利將減少不超過70%。預主要由於受到新型冠狀病毒肺炎疫情爆發所帶來的不利影響，集團投資物業的公允值下降以及出售收益確認滯後所致。倘排除上述影響，預期2020年中期溢利按年有所增加。

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