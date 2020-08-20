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【12恒地業績】恒地中期賺28.34億跌62% 下半年可銷售住宅3800伙 蟬聯新界土儲王

股樓投資 19:20 2020/08/20

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恒基地產（00012）周四（20日）公布上半年業績，受疫情爆發拖累，旗下物業價值下跌，集團投資物業及發展中投資物業經重估後錄得公允價值虧損(已扣減非控股權益及遞延稅項)達23.48億元，當計及以上相關公允價值虧損，集團期內之股東應佔盈利為28.34億元，按年減少62%；每股盈利為0.59 元，派中期息每股0.5元。


期內香港住宅物業銷售總額達53.74億元，按年升81%，此部份的應佔稅前盈利錄25.0億元，按年大升361%。內地物業銷售額則按年升52%至29.15億元。


疫情下本港零售業陷入冰河局面，恒基收租業務的業績也未有大走樣，今年上半年集團租金總收入為34.9億元，較去年同期下跌5%，應佔稅前租金淨也較去年同期下跌9%至25.88億元。恒地指，集團自今年2月起，為部份業務受困之商場租戶提供租金寬減，租金減幅由20%至60%不等，與租戶共渡時艱。


是次中期業績的亮點，是集團於本港擁有大量土儲，於業績報告中也「曬冷式」列出，集團指，截至今年6月底，恒地在港有約3,800個住宅單位及24萬平方呎辦公及工業樓面面積於下半年可供銷售，集團在港已出售但未入賬的物業銷售金額累達149.24億元。


恒基又指，集團已購入八成以至全部權益之「市區舊樓重建」項目合共二十五個，所提供之自佔總樓面面積約420萬平方呎，折合每平方呎樓面地價仍然只約為8,800元，由於購入成本低，換言之未來可賺水位甚高。集團另有29個市區項目正在進行收購，自佔土地面積在完成收購後共約20萬 平方呎，若能收購全部業權，以目前政府城市規劃計算，預計重建後可提供自佔樓面面積約為175萬平方呎。新界土地方面，截至今年6月底，集團持有之新界土地儲備擴展至約4,530萬平方呎，為本港擁有最多新界土地之發展商。 

記者:陳詠妍

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收租 內地物業 疫情 發展商 恒基地產（00012）

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