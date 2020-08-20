【中美角力】港產App隨時變「Made in China」　開發商有Plan B？

自港區國安法實施以來，美國特朗普政府揚言進一步制裁香港，在中美科技戰愈演愈烈之際，港企憂慮應用程式隨時由「Made in Hong Kong」變成「Made in China」，究竟開發商有何Plan B應對？

香港無線科技商會及香港生產力促進局今（20日）公布「香港智能手機應用程式業界調查 2020」，提及本港智能手機應用程式開發商及相關企業在營運上受新冠肺炎疫情影響，尤其在覓得海外新客戶方面更加困難。香港無線科技商會主席羅國明指出﹐不少香港開發商及企業憂慮應用程式隨時變成「Made in China」，因而無法於Google Play或蘋果應用程式商店上架 ，拖累國外市場業務。

羅國明及生產力促進局數碼轉型部總經理陳仲文均認為，港開發商及企業宜在開發產品及技術時分散投資，可考慮在東南亞地區、亞洲國家，如越南或台灣等地，尋找其他地方的技術開發人才、合作夥伴，甚至是設分公司等，以減低可能的影響。

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印度競爭力大增 宜配合5G、物聯網應用

此外，調查又指出，香港在對比其他亞太地區的競爭對手時，除了面對鄰近的中國市場外，還多了新崛起的印度。印度競爭力百分比由去年的20％大幅上升至今年的 38％，增加了18%；中國則由去年的98%下降至今年的85%﹐減少了13%。

在技術開發方面，陳仲文就指出，留意到開發手遊是市場大趨勢，相信配合5G、物聯網、擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）等技術，均有望為本地市場來新局面。

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記者：張寶燕