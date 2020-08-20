【九巴業績】載通半年轉蝕5180萬元不派息 九巴錄除稅後虧損2490萬元

▲ 九巴上半年車費收入按年跌23.9%至26.3億元。

經營九巴等巴士業務的載通國際 （00062） 上半年轉蝕5180萬元，去年同期錄得盈利3億元，不派中期息，去年中期則派0.3元。期內，九巴及龍運巴士除稅後虧損分別為2490萬元及1310萬元，去年同期則錄得除稅後盈利1.7億元及4110萬元，主因車費收入減少，但政府補貼和國際燃料價格下跌令燃油成本下降抵消部分不利因素。

九巴半年車費收入跌24%

九巴上半年車費收入按年跌23.9%至26.3億元。載通表示，疫情爆發和政府實施的防疫抗疫措施，包括學校停課 、嚴格的邊境管制措施和在家辦公安 排，導致乘客量大大減少。截止6月底止，九巴共經營411條巴士路線，共營運4,105部巴士，下半年共有233部歐盟六型雙層巴士等待發牌。

值得留意是，上半年九巴在防疫抗疫基金下各項支援計劃中獲得的政府補貼2.8億元。

龍運巴士方面，上半年車費收入按年跌40.7%至1.8億元，由於多個口岸（包括機場及港珠澳大橋香港口岸）實施各種防疫措施，導致交通需求大幅下滑，特別是對「 A 」線網絡服務的需求，載客量因而下降35.4%。

總結上半年，總收入按年跌24.6%至30.7億元，其中，專營公共巴士服務車費收入跌25.4%至28.2億元。非專營運輸服務收入跌35%至1.1億元，其中陽光巴士收入跌21%，新香港巴士收入跌89%。

短期巴士載客量和收入不會回到疫情前水平

載通表示，除了疫情及防疫政策令九巴及龍運的整體載客量錄得非常顯著的跌幅，鐵路網絡不斷擴張，其中港鐵沙中綫逐步開通，以及港鐵7月開始全綫減價兩成，均進一步打擊巴士行業，加上政府表明暫緩處理九巴及龍運於兩年前提出的加價申請，巴士的載客量和收入預料不會短期內回復到疫情前水平。面對外圍經濟環境持續不明朗，本港經濟及社會情況亦充滿變數，營運正面臨重大挑戰。

集團會繼續做好開源工作，把握機遇和善用資源，開辦新路線及特別線，又會與其他交通工具營運商合作，推出轉乘24優惠，讓覆蓋網絡更全面。此外，九巴於17條新界西北的對外巴士路線提供雙向分段收費，亦會鼓勵乘客善用「九巴月票 」，提升營運效率。

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編輯：袁諾曦