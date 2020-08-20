【新股IPO】樂享互動傳通過聆訊 首季收入增長9成

▲ 樂享互動曾於2016年從新三板上市後於2018年11月退市。

內地媒體營銷服務提供商樂享互動據報已通過港交所聆訊，聯席保薦人為中信建投、招商及交銀。集團於2008年成立，是一間媒體營銷服務商，為行業客戶分析及分銷的產品，並提供效果類營銷服務，幫助行業客戶獲得用戶。

據招股說明書顯示，樂享互動是目前國內最大的自媒體效果營銷服務提供商。按2019年收益計算，樂享互動在國內自媒體效果營銷市場位居行業第一。截至目前，公司已經與超過145個行業客戶合作，移動應用組合覆蓋超過10種類別。

截至今年3月底， 集團建立的應用組合覆蓋超過十個種類（如遊戲、視頻及工具應用）；集團的網絡文學產品包括覆蓋69個文學類別的681多冊網絡書籍；而集團的Html 5遊戲產品包括超過 157個覆蓋RPG、戰略、動作及冒險種類的Html 5遊戲。

集團曾於2016年10月從新三板上市後於2018年11月退市。

截至去年年底，集團純利按年增48.2%至6736萬元（人民幣，下同）；收入按年增81%至4.73億元。今年首季，集團純利按年增92%至2051萬元，首季收入按年增71.5%至1.67億元。

公司集資所得將用作於發展短視頻自媒體變現業務、加強效果類自媒體營銷服務能力、國際性擴展及營運資金及一般企業用途。

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編輯︰侯景成