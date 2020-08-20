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電話驚現肺炎追蹤程式？ 專家: 技術保障用家私隱無須恐慌

環球政經 18:03 2020/08/20

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全球疫情仍然嚴峻。近日不少iOS及Android用家發現，系統新增「COVID-19 暴露記錄」功能，有網民質疑恐釀成私隱安全問題，但有專家指，程式是透過藍牙而非GPS運作，而且本港尚未開通功能，民眾無須過度恐慌。

「COVID-19 暴露記錄」（或稱作「COVID-19患者接觸通知」）是Apple及Google共同研發，旨在透過藍牙技術追蹤新冠肺炎接觸史，配合相應應用程式，協助用家知悉有否與新型肺炎確診者接觸，再發放有關隔離或檢測的提示信息。

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用家開啟功能後，其手機內的藍牙，會與其他用家手機發放的藍芽交換隨機識別碼，識別碼每隔5至30分鐘更新一次。若果一方確診，可以透過應用程式分享識別碼至同樣開通此功能，於14日內曾接觸的人士，程式將自動傳送信息，提議用家進行隔離或檢測。

此功能引來網民討論，並在各個社交網站瘋傳。有網民表示，因為功能內置於電話，憂慮會構成私隱問題。有專家指，程式是透過藍牙技術的API作記錄，並非一個應用程式，加上並非用GPS作追蹤，能有效保障用家位置私隱。

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莫乃光亦在社交網站提到，歐美地區包括加拿大、西班牙等國家都有利用有關API開發應用程式。據悉本港亦有就此做研究，但未有計劃使用。他又指，開發商強調功能全屬用家自願性使用，籲市民無須過分恐慌。

 

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撰文 : 林展鋒

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