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eBay湧現大量搭載Fortnite iPhone　叫價高達7.7萬

科技 19:30 2020/08/20

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蘋果（Apple）日前指遊戲製作商Epic Games違反App Store的指導準則，從App Store下架遊戲Fortnite。

蘋果（Apple）日前指遊戲製作商Epic Games違反App Store的指導準則，從App Store下架遊戲Fortnite，引起外界關注。有民眾就趁機會尋找商機，將已載有Fortnite遊戲的iPhone手機，放到拍賣網站eBay出售，起標價更高達1萬美元（約7.7萬港元）。

>>>蘋果威脅終止Epic games開發商帳戶資格

>>>Epic Games控告蘋果Google　不滿遊戲《要塞英雄》遭商店下架

據外國科技網站MacRumors報道指，近日eBay上的搜尋關鍵字「iPhone fortnite installed」已有超過400項相關資料，而「Fortnite iPhone」更有超過3000項搜尋結果。據Business Insider報道，賣家會售出不同機款並搭載Fortnite的iPhone，價格從1000美元（約7749港元）至1萬美元不等，其中一款已下載Fortnite的iPhone X就叫價1萬美元。

而事實上，Fortnite原是一款幾乎涵蓋所有平台的免費遊戲，包括Nintendo Switch、PC、Xbox One、PlayStation 4等，全部都可以遊玩，仍有不少能取替用iPhone遊玩的方式。所以基本上在eBay上拍賣的的競標數都為「0」。

雖然叫價高達7.7萬，但基本上在eBay上拍賣的的競標數都為「0」。（eBay截圖）

在蘋果的威脅下，Epic Games上周入稟美國法庭，指Apple違反美國反壟斷法。而據外媒消息指，Epic Games已準備與串流音樂平台Spotify及智慧音箱Sonos結盟，共同抵制蘋果的高抽成機制

>>>【中國無版號遊戲】蘋果App Store大批下架　遊戲開發者轉戰海外？

責任編輯：曾曉汶

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